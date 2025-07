video suggerito

Il Monza è stato ufficialmente ceduto: chi sono i nuovi proprietari del club brianzolo Il Monza cambia ufficialmente proprietà. Fininvest ha infatti firmato l'accordo per la cessione del club brianzolo al fondo americano Beckett Layne Ventures.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Monza ha cambiato ufficialmente proprietà. Accordo firmato nella giornata di oggi per la cessione del club brianzolo da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures. Un'operazione molto strutturata che si articola in due fasi: la prima riguarda un trasferimento pari all'80% delle quote mentre il restante 20% sarà ceduto a distanza di un anno. Un affare che si è basato sui 45 milioni di euro. Simbolicamente si chiude oggi l'esperienza calcistica della famiglia Berlusconi e di Fininvest nel mondo del calcio. Dopo aver detto addio al Milan con ben 35 trofei conquistati infatti Silvio Berlusconi nel 2018 decise di rimettersi in gioco acquistando il Monza che ha portato in Serie A dalla Serie C.

Con l'affare di oggi si chiude anche l'epopea sportiva della famiglia Berlusconi. Il Monza, che nel frattempo ha affidato la guida tecnica della squadra a Paolo Bianco dopo l'addio ad Alessandro Nesta, ripartirà dalla Serie B con il fondo americano che ha preso le redini del club. Come riferisce il Sole 24 ore si tratta di un fondo con interessi strategici nello sport, nei media e nell’entertainment globale con Brandon Berger alla guida. Quest'ultimo in passato è stato Chief Digital Officer Worldwide di Ogilvy & Mather, una delle più importanti agenzie pubblicitarie del mondo con esperienze anche nello sport visti i trascorsi nel settore marketing del Chelsea. Un'operazione che è ruotata anche intorno alla figura di Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma.

Adriano Galliani rimarrà all’interno del club.

L'operazione tra Fininvest e il fondo americano per la cessione del Monza andava avanti da tempo e ora si è arrivati alla conclusione finale. Fininvest manterrà un piede dentro il club con una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione «in linea con la propria quota di partecipazione residua», si legge nel comunicato della stessa holding.

Il ruolo di Galliani nel nuovo Monza

Adriano Galliani invece, secondo le indiscrezioni raccolte, dovrebbe restare con un ruolo apicale “istituzionale” all'interno del club, sicuramente più vicino alla squadra. Il Monza vorrà ripartire dal punto di vista sportiva ora con un progetto ambizioso pronto a tornare in Serie A. La base di partenza c'è, così come le strutture e alcuni calciatori che potrebbero restare in rosa per tentare l'immediato ritorno in massima serie.