Come ha fatto il Milan a cedere gratuitamente Liberali al Catanzaro: “Ora dategli la 10 dell’Italia”

Liberali è stato uno dei protagonisti del Catanzaro. Il Milan l’ha ceduto gratuitamente l’estate scorsa garantendosi il 50% della futura rivendita.

Mattia Liberali ha chiuso la stagione col Catanzaro con 3 gol e 4 assist. Niente male per il talento scuola Milan che il club rossonero ha ceduto gratuitamente ai calabresi solo l'estate scorsa. Alla sua prima stagione "tra i grandi" nel campionato di Serie B, Liberali ha messo in mostra tutta la sua qualità e doti che avevano già fatto capire al Milan di avere tra le mani un prospetto di grande valore. E invece tutto è cambiato proprio un anno fa. La cessione di Liberali al Catanzaro nell'estate del 2025 ha sorpreso molti tifosi rossoneri, ma è stata il frutto di una precisa scelta strategica del giocatore, legata alla sua situazione contrattuale.

Il Milan credeva nel ragazzo e avrebbe voluto rinnovargli il contratto per poi inserirlo nel progetto Milan Futuro (Under 23) o mandarlo in prestito. Liberali e il suo entourage (la World Soccer Agency ndr), tuttavia, hanno rifiutato il rinnovo: il giocatore voleva essere padrone del proprio destino e misurarsi subito con una prima squadra stabile, senza il rischio di finire nel frullatore dei prestiti annuali. E così il Milan è stato quasi costretto a cederlo perdendo il controllo del giocatore. Aquilani, subito dopo la finale dei playoff persa contro il Monza ha spiegato: "Vorrei vedere Liberali con la maglia numero 10 della nazionale".

Una provocazione ma anche una precisa puntualizzazione vista la mancata convocazione sia con l'Under 21 che con la Nazionale maggiore sperimentale di Silvio Baldini. Aquilani è rimasto quasi sorpreso: "La polemica non è verso Baldini che stimo ma amo l’idea di vedere Liberali con la maglia numero 10 della nazionale, bisogna farlo vedere, dargli la possibilità, si sarebbe meritato l’occasione, però Liberali me lo sarei aspettato e gli auguro di andare in quella vera partecipando magari a Europei o Mondiali". Di certo il Milan si mangia le mani per aver dovuto accettare di lasciare un giocatore al quale l'estate scorsa non poteva proporre più che il percorso nelle giovanili o nell'Under 23.

La formula che ha stabilito il Milan per assicurarsi un'entrata futura

Ebbene, con il rischio concreto di perderlo a parametro zero l'anno successivo, il Milan si è trovato con le spalle al muro nell'agosto 2025. Ha dovuto accettare la cessione a titolo definitivo immediata, venendo incontro alla volontà del ragazzo che aveva scelto fermamente il progetto tecnico del Catanzaro. Il club calabrese dunque non ha pagato un cartellino fisso (operazione a zero o con conguaglio simbolico), ma il Milan si è tutelato garantendosi una clausola del 50% sulla futura rivendita. Se il valore di Liberali dovesse esplodere nei prossimi anni dunque, il Milan incasserà la metà esatta della cifra sborsata dal prossimo club acquirente. Per il Milan è stato un modo almeno per non perdere il controllo economico totale del del giocatore dopo la rottura sul rinnovo.