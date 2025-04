Marc Marquez si ferma al box del team Gresini e spiazza i meccanici della Ducati nelle libere di Jerez

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

È iniziato ufficialmente il weekend di MotoGP a Jerez, in Spagna, che da questo venerdì 25 aprile prende il via con le libere 1 della classe regina. Occhi puntati chiaramente sul leader del Mondiale, ovvero quel Marc Marquez che sta dominando in lungo in largo da quando siede sulla Ducati ufficiale. La "lotta" con Pecco Bagnaia, suo compagno di team, prende nuovamente il via anche se i due ducatisti devono guardarsi le spalle anche dall'altro Marquez, ovvero quell'Alex che a bordo della Ducati del team Gresini sta dimostrando di essere in grado di fare grandissime cose.

E proprio il team Gresini diventa protagonista di una svista da parte del pilota spagnolo. Marc Marquez, rientrando ai box, imbocca per sbaglio la via del suo vecchio Team Gresini con cui ha corso fino allo scorso anno. È successo nel corso della prima sessione di prove libere a Jerez a causa di un inconveniente sulla sua GP-25. Lo spagnolo ha ripreso le fp1 con la seconda moto e chiuso però al secondo posto battuto proprio dal fratello Alex Marquez con il Team Gresini lasciandosi Pecco Bagnaia in settima posizione.

Cos'è accaduto davanti ai box del team Gresini

Il siparietto andato in scena ai box però ha fatto molto sorridere. Lo spagnolo è tornato ai box per un problema sulla sua Ducati. Dalla camera a bordo della moto infatti si vedeva chiaramente Marc Marquez sbracciarsi per qualcosa all’interno del cupolino della sua GP25. Marquez allora rientra ai box ma va lungo saltando i suoi meccanici della scuderia ufficiale Ducati che lo aspettavano per fermare la moto. Marc ha proseguito per qualche altro metro e si è fermato proprio davanti ai garage del Team Gresini.

L'immagine di Marc Marquez davanti al box del team Gresini.

Alcuni meccanici del team Gresini scoppiano a ridere ma Marc Marquez fa finta di nulla scendendo in fretta dalla moto e rimettersi sull'altra. Lo spagnolo si è mostrato concentratissimo e forse anche per questo non si è reso conto di dove stesso andando. Il problema riscontrato sulla sua Ducati era da associare al trafilaggio di liquido sul cupolino (probabilmente olio motore ndr) e anche un problema alla frizione. Lo spagnolo ha ripreso le prove con l'altra moto rimandando tutto alle pre qualifiche che si terranno nel pomeriggio.