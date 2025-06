Keanu Reeves sconvolto dal quasi incidente tra Bagnaia e Marc Marquez al Mugello: la sua reazione

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP d'Italia della MotoGP 2025 al Mugello ha offerto uno degli avvii più spettacolari degli ultimi anni. Alla fine ha vinto Marc Marquez, davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio, con Pecco Bagnaia quarto e in difficoltà nel finale per via delle gomme ormai finite. Ma più della classifica, a lasciare il segno è stato lo scontro ravvicinato tra i due piloti ufficiali Ducati, Bagnaia e Marquez, che hanno rischiato il contatto a oltre 300 km/h nel pieno di un duello serratissimo.

La partenza è stata elettrica: Marc Marquez ha resistito alla prima curva, ma subito dopo Bagnaia lo ha sorpassato alla curva 3, facendo esplodere il pubblico. Poco dopo, lo spagnolo ha restituito il favore alla San Donato. Il torinese ha tentato di reagire con forza, sfiorando la ruota anteriore del numero 93. Nel frattempo, Alex Marquez si è infilato tra i due, ma Bagnaia ha risposto a tono: frenata al limite, doppio sorpasso e nuovo attacco su Marc alla curva 3.

L'alternanza di sorpassi è stata continua. Marc ha risposto ancora, Pecco ha chiuso ogni varco. Il boato del Mugello era assordante. Quando Alex ha superato Marc, sembrava che la situazione si stesse stabilizzando, ma i giochi erano solo all'inizio. Al terzo giro, Marc ha infilato Bagnaia alla prima curva, con i due talmente vicini da sfiorarsi ancora. Una manciata di millimetri ha evitato un disastro.

Ed è proprio in quel momento, con le telecamere puntate sui box Ducati, che l'inquadratura ha catturato Keanu Reeves mentre reagiva al possibile contatto tra i due compagni di squadra. Il celebre attore di Matrix e John Wick era presente al paddock come grande appassionato delle due ruote. E le sue espressioni sono diventate virali. Prima l'espressione incredula, poi la risata di chi non si aspettava un simile spettacolo e infine il cappellino messo davanti gli occhi per la paura di assistere al disastroso epilogo che nessuno voleva si verificasse dato l'entusiasmante show che i due stavano regalando in pista sorpassandosi e controsorpassandosi praticamente ad ogni curva.

Attore, sportivo, amante dei motori: Keanu Reeves non ha mai nascosto la sua passione per il motociclismo. Ha fondato un suo brand di moto, pratica sport da combattimento e segue la MotoGP ogni volta che può. Per lui, essere al Mugello quest'anno era quasi un obbligo. Il duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia ha così emozionato non solo gli spettatori sugli spalti e in TV, ma anche un'icona hollywoodiana. Un quasi incidente ad altissimo tasso di adrenalina che resterà negli annali della MotoGP.