Quartararo batte le Ducati nelle prequalifiche della MotoGP ad Assen: altra caduta per Marquez, Bagnaia 5° Quartararo svetta nella classifica dei tempi della seconda sessione di prove libere del GP Olanda della MotoGP 2025: Alex Marquez 2° unica Ducati in top-4. Bagnaia 5° davanti a Marc Marquez caduto per la seconda volta in giornata, ma qualificato comunque alla Q2 delle qualifiche del sabato.

A cura di Michele Mazzeo

La seconda sessione di prove libere sulla pista di Assen, che vale come prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025, caratterizzata da spaventose cadute e preoccupanti incidenti, fa sorridere Fabio Quartararo che riporta la Yamaha in vetta alla classifica dei tempi con un 1:31.156 che gli consente di precedere di un decimo Alex Marquez (primo tra i piloti in sella ad una Ducati) e di due decimi la KTM di Pedro Acosta e l'Aprilia di Marco Bezzecchi.

Chiudono in top-10, strappando dunque il pass diretto per il Q2 delle qualifiche del sabato, entrambi i piloti del team factory della Ducati con Pecco Bagnaia che chiude quinto (a due decimi e mezzo dalla miglior prestazione cronometrica di giornata) e Marc Marquez sesto dopo aver collezionato la seconda brutta caduta di giornata (era caduto facendosi male anche nelle FP1 prima di tornare in pista e stampare il miglior tempo della sessione mattutina).

Accesso diretto al Q2 delle qualifiche anche per i due alfieri del team VR46 con Fabio Di Giannantonio 7° e Franco Morbidelli 9°, l'altro spagnolo in sella ad una KTM (in questo caso quella del team Tech3) Maverick Vinales e Johann Zarco, unico pilota Honda tra i primi dieci.

Dovranno invece passare dal Q1, per provare a guadagnarsi uno dei due posti ancora disposnibili per la fase cruciale delle qualifiche, tutti gli altri piloti compresi Fermin Aldeguer (unica Ducati rimasta fuori dalla top-10), il compagno di squadra del leader della classifica Alex Rins e gli altri due alfieri della KTM Enea Bastianini e Brad Binder.

La classifica dei tempi delle prequalifiche del GP Olanda della MotoGP 2025 ad Assen

F. Quartararo 1'31.156 A. Marquez +0.102 P. Acosta +0.193 M. Bezzecchi +0.196 F. Bagnaia +0.254 M. Marquez +0.299 F. Di Giannantonio +0.372 M. Viñales +0.448 F. Morbidelli +0.592 J. Zarco +0.620