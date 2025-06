video suggerito

La moto di Ogura prende fuoco in pista: spaventoso incidente durante le Pre Qualifiche della MotoGP ad Assen Paura durante le prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025 ad Assen: la moto di Ai Ogura prende fuoco dopo un highside. Il pilota giapponese esce illeso ma l'incidente ha causato l'interruzione della sessione. Le immagini fanno il giro del paddock.

A cura di Michele Mazzeo

Momenti di grande tensione ad Assen, durante le Prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025. A spaventare il paddock è stato Ai Ogura, protagonista di un brutto incidente alla curva 11 nel corso della seconda sessione di prove libere del venerdì. Il rookie del team Trackhouse ha perso il controllo del posteriore della sua Aprilia RS-GP, finendo vittima di un violento highside che lo ha disarcionato e proiettato prima sull’asfalto e poi nella ghiaia.

La dinamica è apparsa subito seria, ma ciò che ha fatto realmente temere il peggio è stato quanto accaduto subito dopo. Mentre Ogura era già a terra, la sua moto ha improvvisamente preso fuoco in piena pista. Le fiamme sono divampate nell’impatto col suolo, verosimilmente a causa della rottura del serbatoio, scatenando l’immediata reazione dei commissari e costringendo la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa con 31 minuti e 55 secondi ancora da disputare.

Il rischio di infortunio è apparso concreto non solo per il pilota, ma anche per la pericolosità dell’incendio in un tratto veloce del circuito olandese. Fortunatamente, le prime informazioni arrivate dai box parlano chiaro: nessuna conseguenza fisica per Ogura. Nonostante lo spavento e il colpo subito, il giapponese si è rialzato da solo ed è tornato al box sulle sue gambe.

Il 23enne nipponico – campione del mondo Moto2 in carica – sta ancora recuperando dal problema alla gamba riportato a Silverstone, ma ha dimostrato tempra e voglia di lottare: voleva tornare subito in pista per affrontare il time attack finale e provare ad agganciare la Q2, risultato che ad Assen appare alla portata dell’Aprilia più che altrove in stagione.

La sessione è poi ripresa dopo la rimozione del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza, ma il volo di Ogura e l’esplosione di fiamme hanno lasciato il segno. Il paddock ha tirato un sospiro di sollievo per un epilogo che avrebbe potuto essere ben più drammatico.