video suggerito

Marc Marquez fischiato al Mugello, Tardozzi zittisce i tifosi e fa un gesto inequivocabile Marc Marquez fischiato dai tifosi al Mugello dopo la Sprint Race del MotoGP d’Italia e Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, ha risposto zittendoli e facendo un gesto inequivocabile verso le tribune: “State zitti, state zitti. È nostro!“. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marc Marquez fischiato dai tifosi al Mugello dopo la vittoria nella Sprint Race del MotoGP d'Italia e Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, ha risposto in maniera molto netta zittendoli e facendo un gesto inequivocabile verso le tribune dell'impianto che si trova nel comune di Scarperia e San Piero, nella città metropolitana di Firenze.

Marquez non è esattamente un idolo in Italia, sia per il dualismo attuale con Pecco Bagnaia che per la rivalità con Valentino Rossi degli anni scorsi, ma Tardozzi ha replicato ai fischi e ha urlato al pubblico “State zitti, state zitti. È nostro!“, mostrando la sua maglia con i colori della Ducati. Un gesto inequivocabile.

Marc Marquez fischiato al Mugello e Tardozzi zittisce i tifosi

Marc Marquez ha dominato la prima parte del weekend del Mugello con la pole position e la vittoria della Sprint Race: il centauro spagnolo si candida a vincere anche la gara per allungare in vetta alla classifica Piloti del Mondiale di MotoGP ma ai tifosi italiano il pilota della Ducati non è particolarmente simpatico e lo dimostrano i fischi ricevuti dopo vittoria della gara sprint.

Leggi anche Marc Marquez vince la Sprint Race al Mugello nonostante una partenza thriller: era finito settimo

Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, non ha apprezzato il comportamento tenuto da molti supporter presenti sulle tribune al termine della Sprint Race del Mugello, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, e ha risposto con decisione: il dirigente della Ducati ha risposto ai fischi e ha urlato verso il pubblico “State zitti, state zitti. È nostro!“, mostrando la sua polo con i colori della Ducati e sottolineando l’appartenenza di Marquez ad una scuderia italiana.

La Ducati ha mostrato anche al Mugello la sua forza, visto che il podio della Sprint Race vede lo spagnolo Marc Marquez, leader della classifica mondiale, davanti al fratello Alex e al compagno di squadra nel Team Factory, Francesco Bagnaia. Dominio ducatista.