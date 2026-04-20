Lo sfogo di Neymar dopo i fischi dei tifosi: “State esagerando, nessun essere umano reggerebbe”

Neymar è stato fischiato dopo l’ultima partita e un gesto ha fatto infuriare i tifosi. Ma poi sui social si è sfogato: “Sinceramente state esagerando troppo e superando i limiti”

Non è una stagione facile per Neymar e l'avvicinamento ai Mondiali procede sempre peggio. È quasi certo di non avere spazio tra i convocati del Brasile di Carlo Ancelotti e nel frattempo anche con il Santos la situazione non è serena: dopo la sconfitta contro il Fluminense i tifosi lo hanno contestato e fischiato mentre si dirigeva verso il tunnel che porta agli spogliatoi, ma un gesto che ha fatto ha infiammato ancora di più la polemica. Il brasiliano si è portato la mani alle orecchie mentre veniva subissato di fischi e molti spettatori hanno interpretato come irrispettoso il suo atteggiamento.

Neymar al centro della polemica in Brasile

È bastata una mossa fraintesa per accendere la miccia sulla nuova polemica che circonda l'attaccante. Dal suo ritorno in Brasile è sempre stato al centro della critica e gli ultimi mesi sono stati particolarmente tesi: in palio c'è un posto per i Mondiali che al momento non gli appartiene e il rapporto con i tifosi rende ancora più complesso il quadro. L'ultima diatriba è nata quando Neymar si è apparentemente coperto le orecchie mentre veniva fischiato dai tifosi, un gesto che è stato visto come irrispettoso visto il momento.

Il Santos aveva da poco perso contro il Fluminense e tutti i giocatori erano stati presi di mira, ma l'attaccante è stato l'unico a coprirsi le orecchie. Sui social Neymar si è sfogato raccontando la verità: "È arrivato il giorno in cui devo spiegare che mi stavo grattando l'orecchio! Gente, sinceramente state esagerando troppo e superando i limiti… è troppo triste dover convivere con questo! Non c'è essere umano che possa sopportare una cosa del genere". Il brasiliano non si stava coprendo le orecchie ma le stava semplicemente grattando, un equivoco da cui è nata un'ondata di odio da parte di tutta la tifoseria. È l'ennesima situazione controversa in cui si ritrova da quando gioca con il Santos, un rientro in patria che non è stato affatto come previsto.