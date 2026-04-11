Rabiot polemico coi tifosi del Milan: “La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao”

Adrien Rabiot polemico col pubblico di San Siro dopo la sconfitta del Milan con l’Udinese: “La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao; perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta”.

Adrien Rabiot ha analizzato la dura sconfitta del Milan in casa con l'Udinese, soffermandosi sul momento difficile e sulle criticità emerse in campo: "Penso sia un calo fisico, mentale un po’ di stanchezza, è vero. In questa partita si è visto meno solidità, che sappiamo che quando difendiamo bene troviamo il gol e vinciamo. Oggi siamo stati disordinati, abbiamo preso 2 gol e siamo andati in giro per il campo. La cosa che non dobbiamo fare è che quando siamo sotto di 2 gol vogliamo subito recuperare la partita ma non dobbiamo fare così. Dobbiamo lavorare, stare sereni, perché siamo al terzo posto. Dobbiamo concentrarci sulla partita di Verona”.

Il centrocampista francese, ai microfoni di Sky Sport, ha usato toni polemici nei confronti del pubblico di San Siro dopo i fischi a Rafael Leao: “Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un pò brutto”.

Il calciatore portoghese è stato fischiato sonoramente quando è stato richiamato in panchina da Allegri e Rabiot ha preso le difese del suo compagno davanti ai tifosi che lo hanno contestato.

Rabiot: "Abbiamo sbagliato tutti, io per primo"

Rabiot ha individuato le cause del calo nella seconda parte di stagione e non si è tirato indietro nel riconoscere le proprie responsabilità: “Sisi, è giusto. Abbiamo sbagliato tutti, io per primo. Anche io sono stato poco lucido su alcune cose. Il fatto che soprattutto le marcature preventive, lo dice sempre il mister prima della partita, anche all’intervallo, abbiamo perso lucidità perché volevamo fare gol, andare con tanti uomini. Poi è vero che in questo momento in campo ho perso anche io la lucidità di guardare e dire agli altri di stare più concentrati. Poi questo lo rivedremo e ne parleremo”.

Infine, ha toccato anche il tema delle occasioni non sfruttate: “Sisi, anche questo è il problema ultimamente. Creiamo tante occasioni ma non concretizziamo. Poi quando in più si difende male prendi gol. Quindi dobbiamo lavorare su tutto questo”.