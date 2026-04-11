Serie A
video suggerito
video suggerito

Rabiot polemico coi tifosi del Milan: “La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao”

Adrien Rabiot polemico col pubblico di San Siro dopo la sconfitta del Milan con l’Udinese: “La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao; perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta”.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Adrien Rabiot ha analizzato la dura sconfitta del Milan in casa con l'Udinese, soffermandosi sul momento difficile e sulle criticità emerse in campo: "Penso sia un calo fisico, mentale un po’ di stanchezza, è vero. In questa partita si è visto meno solidità, che sappiamo che quando difendiamo bene troviamo il gol e vinciamo. Oggi siamo stati disordinati, abbiamo preso 2 gol e siamo andati in giro per il campo. La cosa che non dobbiamo fare è che quando siamo sotto di 2 gol vogliamo subito recuperare la partita ma non dobbiamo fare così. Dobbiamo lavorare, stare sereni, perché siamo al terzo posto. Dobbiamo concentrarci sulla partita di Verona”.

Il centrocampista francese, ai microfoni di Sky Sport, ha usato toni polemici nei confronti del pubblico di San Siro dopo i fischi a Rafael Leao: “Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un pò brutto”.

Immagine

Il calciatore portoghese è stato fischiato sonoramente quando è stato richiamato in panchina da Allegri e Rabiot ha preso le difese del suo compagno davanti ai tifosi che lo hanno contestato.

Leggi anche
Allegri dopo la disfatta del Milan: "Fischi giusti, ma non bisogna farsi travolgere dagli eventi"

Rabiot: "Abbiamo sbagliato tutti, io per primo"

Rabiot ha individuato le cause del calo nella seconda parte di stagione e non si è tirato indietro nel riconoscere le proprie responsabilità: “Sisi, è giusto. Abbiamo sbagliato tutti, io per primo. Anche io sono stato poco lucido su alcune cose. Il fatto che soprattutto le marcature preventive, lo dice sempre il mister prima della partita, anche all’intervallo, abbiamo perso lucidità perché volevamo fare gol, andare con tanti uomini. Poi è vero che in questo momento in campo ho perso anche io la lucidità di guardare e dire agli altri di stare più concentrati. Poi questo lo rivedremo e ne parleremo”.

Infine, ha toccato anche il tema delle occasioni non sfruttate: “Sisi, anche questo è il problema ultimamente. Creiamo tante occasioni ma non concretizziamo. Poi quando in più si difende male prendi gol. Quindi dobbiamo lavorare su tutto questo”.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Milan
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Atalanta-Juve vale una fetta di 4° posto: 0-1 nel 2° tempo. Il Milan crolla con l'Udinese
Il Milan crolla a San Siro, l'Udinese lo asfalta 3-0: qualificazione alla Champions ora a rischio
Allegri dopo la disfatta del Milan: "Fischi giusti, ma non bisogna farsi travolgere dagli eventi"
Rabiot polemico coi tifosi del Milan: "La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao"
Zaniolo contro il Milan ha mostrato (ancora una volta) perché serviva all'Italia nei playoff Mondiali
Vito Lamorte
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views