Come nascono i fischi per Barella dai tifosi del Como: la sua storia da ex non c’entra

Vincendo 4-3 in casa del Como, l'Inter ha messo in modo quasi definitivo le mani sullo Scudetto, il ventunesimo. Una prova di forza dei nerazzurri che sul finire del primo tempo erano sotto di due gol. Poi una grande rimonta che ha avuto come protagonisti assoluti Thuram e Dumfries, autori di una doppietta, e Barella, che ha propiziato due gol. Al momento della sostituzione il centrocampista dell'Inter è stato sonoramente fischiato, a quei fischi ha risposto con un gesto provocatorio, facendo con la mano il gesto del quattro, i gol rifilati al Como.

I fischi a Barella e la risposta velenosa del calciatore

Minuto 77. Chivu si gioca l'ultimo cambio. Manda in campo Mkhitaryan per Barella. Servono forze fresche in mezzo al campo. Barella uscendo viene riempito di fischi, forti, fortissimi, evidenti a dire poco. Il calciatore li sente, ma non si abbatte, anzi, il giocatore sardo con un sorrisetto beffardo esce e alza la mano, la destra, con la quale fa il segno del quattro, come i gol siglati dalla sua squadra. Una risposta chiara, una piccola grande vendetta per chi gli ha riservato quei fischi.

Barella ha giocato anche nel Como

Il perché di quei fischi non ha una motivazione figlia di un pregresso. Perché è vero che Barella ha giocato dieci anni fa per sei mesi nel Como, in Serie B, ma non si è lasciato male con il club e la tifoseria lariana. Ma quei fischi sono stati sonori molto probabilmente perché i supporter del Como hanno deciso di prendere di mira i calciatori più rappresentativi dell'Inter, lo hanno fatto anche nella semifinale di Coppa Italia giocata lo scorso marzo.

All'epoca fu subissato Bastoni, che ormai dovunque viene attaccato, dopo l'episodio con Kalulu. Lo stesso difensore è stato fischiato nella partita di campionato, e lo stesso trattamento è arrivato per Barella, che oltre a essere uno dei senatori è stato anche decisivo con due assist. Fischi che hanno prodotto la risposta piccata.

Barella ancora non vuole parlare di Scudetto

Dopo la partita su quell'episodio non ci è voluto tornare Barella, che si è soffermato sull'incontro e non si è voluto troppo sbilanciare riguardo lo Scudetto, che pare in realtà ormai a un passo: "Per lo Scudetto aspettiamo ancora un po', abbiamo vinto questa ma le altre sono sempre pronte ad aspettare un nostro errore. La cosa buona è che è tutta nelle nostre mani. Venire qui è difficilissimo, giocano un grande calcio. Abbiamo dovuto tirare fuori qualcosa che non avevamo, è la dimostrazione che siamo una squadra forte. La reazione che abbiamo avuto è da gruppo che ha ancora fame".