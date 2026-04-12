L’Inter mette le mani sullo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare matematicamente

All’Inter ‘bastano’ altri 10 punti per vincere lo Scudetto 2025-2026. I nerazzurri hanno 75 punti. Il vantaggio sul Napoli è notevole. Il titolo potrebbe arrivare già a inizio maggio.

L'Inter ha le mani sullo Scudetto. I festeggiamenti per il titolo numero 21, che sarà il terzo negli ultimi sei anni, si possono iniziare già ad organizzare. Quando mancano sei giornate alla fine della Serie A 2025-2026 i nerazzurri hanno 9 punti di vantaggio sul Napoli e 12 sul Milan. Esattamente quando matematicamente potrebbe arrivare l'ufficialità per lo Scudetto.

La classifica della Serie A: Napoli a 9 punti dall'Inter

Il 4-3 in casa del Como è stato godurioso. Una partita complicata, con la squadra di Fabregas che per mezz'ora nel primo tempo era stata ingiocabile ma che dopo essere stata avanti di due gol è stata raggiunta e superata dalle doppiette di Thuram e Dumfires. L'Inter è salita così a quota 75 punti. Il Napoli è quota 66, seguono poi Milan a 63 e Juventus a 60. Como (58), Roma (57) e Atalanta (53) seguono in classifica.

Quanti punti servono all'Inter per vincere lo Scudetto

Mancano sei giornate, dunque sono a disposizione ancora 18 punti. Numeri alla mano, apocalisse inclusa, metaforicamente, sono cinque le squadre che possono raggiungere o superare ancora l'Inter. Perché la Roma potrebbe arrivare fino a quota 75, i punti attuali dei nerazzurri, e il Como a 76. Queste due squadre però restano in corsa solo per la matematica. Così come la Juventus che di punti ne ha 60, vincendole tutte salirebbe fino a 78 punti.

I calciatori dell’Inter celebrano uno dei gol realizzati al Como.

Insomma, quasi impossibile. Mentre il Milan può arrivare fino a 81 e il Napoli fino a 84. In soldoni all'Inter servono dieci punti nelle prossime sei partite per blindare la vittoria del campionato. Tre vittorie e un pareggio, con Lautaro e compagni che potrebbero anche perdere due partite.

Quando l'Inter può vincere matematicamente lo Scudetto

Dieci punti per chiudere i conti, senza guardare indietro. Se l'Inter li farà nelle prossime quattro partite diventerebbe Campione d'Italia il 10 maggio all'Olimpico giocando contro la Lazio. Ma se il Napoli non otterrà l'intera posta in palio in una delle prossime tre partite, l'Inter potrebbe celebrare il titolo numero 21 domenica 3 maggio nella partita casalinga contro il Parma. Va detto, per precisione, che le date delle partite di maggio non sono state ancora ufficializzate.