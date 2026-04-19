Il bellissimo omaggio della Juve a Manninger: la maglia nello spogliatoio prima della partita col Bologna

"Sempre con noi". Sono queste le parole che ha usato la Juventus nel pubblicare le foto sui suoi profili social con la maglia di Alex Manninger nello spogliatoio prima della partita contro il Bologna. Un ricordo davvero emozionante da parte della società bianconero per il suo ex portiere scomparso giovedì 16 aprile 2026.

Il calciatore austriaco aveva 48 anni ed è morto in un drammatico incidente stradale nei pressi di Salisburgo: secondo le prime ricostruzioni, l’ex estremo difensore Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus avrebbe oltrepassato un passaggio a livello senza barriere nella mattinata di giovedì, finendo poi per essere travolto da un treno.

La Juventus ha scelto di ricordare il suo ex calciatore con un gesto molto bello ed emozionante: sui social il club bianconero ha pubblicato le foto della maglia di Alex Manninger nello spogliatoio dell'Allianz Stadium tra i posti di Gatti e Openda. Anche i portieri sono usciti a far riscaldamento prima del match con la maglia dell'estremo difensore austriaco scomparso.

Un modo di ricordare il proprio tesserato che è stato apprezzato da tantissimi tifosi, così come si può evincere dai commenti da parte di tantissimi supporter bianconeri.

Il ricordo della Juventus: "Se n'è andato un grande atleta e un uomo dai valori rari"

Subito dopo l'accaduto la Juventus FC aveva pubblicato un comunicato per ricordare il periodo che Alex Manninger aveva trascorso a Torino.

Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore.

Con i bianconeri il portiere austriaco aveva conquistato lo Scudetto nel 2012. La Vecchia Signora lo acquistò nell’estate del 2008 e collezionò 42 presenze in quattro stagioni, prima di salutare proprio nel 2012 e proseguire la sua carriera all'estero.