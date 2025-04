Atalanta-Bologna LIVE: il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025

11:47 A dirigere il match ci sarà l’arbitro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno Giallatini e Colarossi. Il quarto uomo sarà Ayroldi. In sala VAR, infine, ci saranno Paterna e Chiffi.

Italiano non avrà invece a disposizione Skorupski e Ferguson, entrambi infortunati. Tra i pali va dunque Ravaglia, con De Silvestri e Miranda ai lati di Beukema e Lucumì. In mediana spazio ad Pobega e Freuler, mentre in zona trequarti ci saranno Orsolini, Fabbian e Ndoye. Davanti Dallinga vince il ballottaggio con Castro.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna sceglie un 4-2-3-1: Ravaglia – De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda – Pobega, Freuler – Orsolini, Fabbian, Ndoye – Dallinga.

Gasperini deve rinunciare a De Ketelaere (out per infortunio), con Pasalic e Lookman alle spalle dell’unica punta Retegui. A centrocampo ci saranno de Roon ed Ederson, mentre sulle fasce ecco Bellanova e Zappacosta. In difesa il terzetto composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac di fronte a Carnesecchi.

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta scende in campo con un 3-4-2-1: Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta – Pasalic, Lookman – Retegui.

Atalanta e Bologna si sfideranno per la 108a volta in Serie A: il bilancio è favorevole ai rossoblù, con 40 successi a 38 e con 29 pareggi a completare il quadro. Gli emiliani, inoltre, hanno vinto ciascuna delle ultime due trasferte a Bergamo in campionato e potrebbero conquistare tre successi esterni di fila contro la Dea nel torneo per la prima volta nella loro storia.

I rossoblù, al contrario, hanno perso soltanto una gara di Serie A nel 2025, con otto successi e cinque pareggi nel periodo. La formazione di Italiano, inoltre, potrebbe ottenere tre vittorie consecutive in trasferta in campionato per la prima volta dal febbraio-marzo 2024, con uno di questi che arrivò proprio al Gewiss Stadium (2-1 in quel caso, con Thiago Motta in panchina).

I bergamaschi arrivano al match in una situazione di difficoltà: la formazione nerazzurra ha infatti perso ciascuna delle ultime tre partite di campionato e, sotto la guida di Gasperini, non è mai arrivata a quattro. L’ultimo precedente con quattro ko di fila risale infatti al periodo tra dicembre 2015 e gennaio 2016 con Edoardo Reja in panchina.

Ad aprire la domenica della 32a giornata di Serie A è il big match tra l’Atalanta di Gianpiero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano: le due squadre sono divise da un solo punto in classifica ma devono fare attenzione anche alle loro spalle, con Lazio e Roma – che si sfideranno questa sera – in agguato per accaparrarsi un posto per la prossima Champions League.