Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juventus-Genoa e Lecce-Roma in diretta e streaming: gli orari Il programma della Serie A di oggi prevede 4 partite, alle ore 15 Como-Empoli e Venezia-Bologna. Alle 18 la nuova Juve di Tudor ospita il Genoa, e in serata Lecce-Roma. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Sono 4 le partite di Serie A in programma oggi sabato 29 marzo. Occhi puntati sull'esordio di Igor Tudor da allenatore della Juventus all'Allianz Stadium contro il Genoa. Il match si giocherà alle 18 e aprirà il programma serale che sarà chiuso poi alle 20:45 da Lecce-Roma, con la squadra di Ranieri che in casa dei salentini di Giampaolo, vuole conquistare altri punti pesanti per l'Europa. Alle 15 l'Empoli scende in campo contro il Como e il Venezia ospita il Bologna. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle partite di oggi e su diretta TV e streaming.

Serie A, le partite di Serie A: gli orari TV

Il programma delle quattro partite di Serie A inizia appunto alle 15 con due match, Venezia-Bologna e Como-Empoli. Entrambi saranno trasmessi in esclusiva su DAZN. Alle 18 sarà il turno della nuova Juve di Tudor contro il Genoa, match anche questo visibile su DAZN oppure su ZONA DAZN di Sky. In chiusura allo stadio Via del Mare, Lecce-Roma, disponibile sia su DAZN che su Sky.

15:00 – Venezia-Bologna (DAZN)

15:00 – Como-Empoli (DAZN)

18:00 – Juventus-Genoa (DAZN)

20:45 – Lecce-Roma (DAZN, Sky)

Dove vedere Juventus-Genoa in diretta streaming

Dove vedere Juventus-Genoa in TV? La partita in programma alle 18 si potrà vedere in TV su DAZN, collegandosi all'app o attraverso smart TV oppure sfruttando appositi dispositivi su televisori tradizionali con telecronaca di Testoni e Behrami. Possibile seguire il confronto anche su Zona DAZN di Sky, per chi ha attivato la promozione. Streaming in esclusiva su DAZN, disponibile per gli abbonati su dispositivi fissi e mobili.

Lecce-Roma dove vederla in diretta TV: gli orari

Lecce-Roma si potrà vedere in TV su DAZN a partire dalle 20:45, orario del fischio d'inizio. La partita con la telecronaca di Buscaglia e Giaccherini si potrà vedere collegando i propri televisori all'app della piattaforma streaming. Una sfida che sarà trasmessa in diretta anche su Sky su Sky Sport Calcio, 251 e 4K. Streaming disponibile sia su DAZN che su Sky GO e sulla piattaforma live on demand NOW.