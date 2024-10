video suggerito

Crollo Verona, il Monza umilia gli scaligeri al Bentegodi: doppio Dani Mota poi Bianco per il KO La gara al Bentegodi si sblocca quasi subito grazie al Monza in vantaggio con Dani Mota. Che si ripete anche a metà ripresa prima del definitivo 0-3 di Bianco. Verona sconfitto e umiliato, uscito tra i fischi del proprio pubblico con i brianzoli che festeggiano la prima vittoria stagionale.

A cura di Alessio Pediglieri

Clamoroso al Bentegodi con il Verona che esce tra i fischi e a testa bassa contro il Monza. Due volte Dani Mota, una per tempo, poi il tris di Bianco e i brianzoli si prendono tre punti pesantissimi in chiave salvezza conquistando anche la prima vittoria stagionale che sblocca la squadra di Nesta. Scaligeri mai in partita, tra confusione e poca lucidità: e così arriva la sconfitta che apre anche il fianco alla contestazione da parte del proprio pubblico, assolutamente insoddisfatto di quanto visto in campo.

Il primo tempo sorride al Monza col gol di Dani Mota

Monday Night all'insegna del big match per la zona salvezza al Bentegodi dove il Verona riceve il Monza per giocarsi tre punti pesantissimi. I ragazzi di Besta sono alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato e ci provano contro gli scaligeri per un successo che varrebbe molto più per il peso specifico del confronto diretto. Missione compiuta nel primo tempo con i brianzoli che puniscono Montipò per poi tenere l'urto veronese fino all'intervallo. Merito di Dani Mota che si inventa lo 0-1 ghiacciando la retroguardia scaligera: il Verona stenta a crescere e prendere le misure, giocando di folata in folata, senza concretezza né continuità.

Verona all'assalto, Turati alza il muro

La ripresa vede il Verona all'assalto all'arma bianca prendendo di mira la difesa brianzola, con il Monza che si ripiega davanti all'ottimo Turati che salva tutto, con ordine e giudizio. La gara si innervosisce ben presto con i padroni di casa che perdono lucidità, con la foga e l'ansia che sale di minuto in minuti. Zanetti non riesce a dare calma ai suoi che vengono punti appena possibile nelle ripartenze del Monza, perfetto in velocità, cercando di meritarsi il vantaggio iniziale. Il Verona cambia in blocco la trequarti, ma la confusione regna sovrana: e così il Monza ringrazia ancora con Dani Mota che si prende pure la doppietta personale prima del tris finale di Bianco.