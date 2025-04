Monza-Napoli LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Monza-Napoli in programma oggi alle ore 18 allo stadio U-Power e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 33ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

33' Ammonito Dany Mota per una sbracciata ai danni di Rafa Marin. 30' Ammonito Rafael Marín Zamora, in ritardo su Dany Mota. 29' MONZA VICINO AL GOL! Giocata di Castrovilli che salta Rafa Marin e arriva alla conclusione, palla fuori di pochissimo! 22' Che occasione per il Napoli! Da calcio d'angolo la palla viene deviata sul secondo palo dove c'è McTominay che per poco non arriva alla deviazione decisiva! 21' Ci prova ancora il Napoli con una conclusione di testa di Lukaku. Palla deviata in corner! 19' Palla fuori di un soffio! Rrahmani colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e indirizza la palla sul palo lontano, la palla esce di pochissimo! 17' Ancora pericoloso il Napoli con McTominay! Il centrocampista riesce a inserirsi in area e arriva alla conclusione. Sempre attento Caldirola che devia in calcio d'angolo! 16' Turati dice no! Punizione battuta con il destro dalla distanza da McTominay, tiro potente ma centrale. 14' Chiusura determinante di Rafa Marin! Prima occasione per il Monza! Troppa libertà sulla fascia sinistra ad Akpa Akpro che arriva al cross basso in area per il compagno Dany Mota davanti alla porta. Chiude il giocatore del Napoli in scivolata. 13' Conclusione di Politano in porta debole, blocca Turati. 8' Ottima lettura di Caldirola su un passaggio diretto a Lukaku. Chiude il difensore del Monza. 7' Ripartenza in contropiede del Monza, intervento irregolare Gilmour su Dany Mota, calcio di punizione per i biancorossi. 6' Movimento dalla sinistra di Politano, Akpa Akpro manda in corner con un intervento in scivolata. 5' Nei primi minuti di gioco il Napoli ha tentato qualche verticalizzazione sempre ben intuita dagli avversari. Palleggia il Monza che invece non riesce ad avanzare verso la porta opposta. 2' Olivera tenta la conclusione dalla distanza, muro del Monza. 18:01 Si parte! Comincia Monza-Napoli, fischia l'arbitro La Penna! A cura di Redazione Sport 17:36 FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera - Gilmour, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte. FORMAZIONE UFFICIALE MONZA (3-5-2): Turati - Pedro Pereira, Caldirola, Carboni - Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Castrovilli, Kyriakopoulos - Caprari, Mota. All. Nesta. Continuano a lottare per lo scudetto Inter e Napoli, rispettivamente a 71 e 68 punti. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo per provare a conquistare tre punti e agganciare così i nerazzurri, impegnati domani al Dall'Ara contro il Bologna. Monza e Napoli scendono in campo con due obiettivi diversi ma con la stessa volontà di portare a casa tre punti, fondamentali per entrambe: la squadra di Nesta è obbligata a vincere dopo le tre sconfitte consecutive specie dopo lo scontro diretto contro il Venezia. I brianzoli occupano l'ultimo posto in classifica da praticamente tutta la stagione ma ancora l'aritmetica non ha emesso nessun verdetto, salvarsi è ancora possibile. 17:28 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Monza-Napoli, match valido per la 33ª giornata di Serie A!