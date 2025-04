video suggerito

Conte si sfoga dopo Monza-Napoli: “Non posso mettere il mio fondoschiena pronto per essere abusato” Antonio Conte dopo Monza-Napoli in conferenza stampa si sfoga ancora e reagisce alle parole ascoltate nelle ultime ore: “Un amico mio mi ha detto che ogni tanto bisogna dire: ‘Sti ca**i, fo**itene!. Non posso mettere il mio fondoschiena pronto per essere abusato”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Come se non bastassero le dichiarazioni espresse alla vigilia di Monza-Napoli e quelle pronunciate immediatamente dopo la sfida di campionato vinta dagli azzurri di misura contro la squadra di Nesta, Antonio Conte è tornato a parlare del suo futuro anche in conferenza stampa. L'allenatore dei partenopei non si è soffermato soltanto a discutere della sua permanenza o meno in Campania, quanto piuttosto alla reazione avvertita dalla piazza dopo le sue parole.

Conte non ha gradito alcune cose: "Ho tanto rispetto nei confronti di tutti ma anche gli altri devono averlo nei confronti miei, cosa che non spesso succede". Ma a cosa riferisce l'allenatore dei partenopei? "Ho visto sciacallaggio e avvoltoi da parte dei media che mi è piaciuto zero! Un amico mio mi ha detto che ogni tanto bisogna dire: ‘Sti ca**i, fottitene!' Io me ne fotto ma lo sciacallaggio visto ieri non mi è piaciuto". E poi il tecnico conclude: "Non posso mettere il mio fondoschiena pronto per essere abusato".

Lo sfogo di Conte prima a DAZN e poi in conferenza stampa.

Conte ha spiegato il suo punto di vista sottolineando come sia stato sbagliato da parte di alcuni, a suo dire, reagire in quel modo alle sue parole: "Trasmissioni su trasmissioni che andavano su dei temi che non c'entravano niente – spiega -. Questo mi rammarica molto, mi dispiace ma devo proteggermi. Quindi cercherò in tutti i modi di proteggermi, se ci potremmo proteggere ci proteggeremo, se non sarà stato un bellissimo viaggio insieme". E poi conclude: "Io faccio tutto questo per Napoli e i tifosi napoletani e anche per me. Non posso mettere il mio fondoschiena pronto per essere abusato".

Conte spiega il suo punto di vista sulla situazione

In precedenza l'allenatore degli azzurri aveva un po' ribadito più o meno ciò che aveva detto poche ore prima: "Mi sono integrato benissimo con la mia famiglia a Napoli, viviamo bene, siamo in pieno centro della città, mi affaccio e vedo il mare, sole, si mangia benissimo, la gente di Napoli è accogliente e sinceramente la città e il popolo mi emozionano – ha detto -. Questo come vita privata, per il resto non mi posso fermare solo lì. Io porto con me una responsabilità e voi spesso siete i primi ad additarmi: ‘Ah c'è Conte, deve vincere lo scudetto, se non arriva primo arriva secondo'. Ma per quale motivo? Fatemi capire".