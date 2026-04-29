Sinner-Jodar in diretta LIVE all’ATP Madrid 2026, in campo dalle 16: Jannik sfida il talento spagnolo nei quarti

Jannik Sinner gioca oggi contro Rafael Jodar nei quarti di finale del torneo di Madrid a partire dalle ore 16. Il numero uno al mondo scende in campo sul Manolo Santana Stadium contro il talento spagnolo 19enne 42 al mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori che si contendono un posto in semifinale contro uno tra Fils e Lehecka. Il tennista italiano con una vittoria amplierebbe il vantaggio su Alcaraz in vetta al ranking, blindando ulteriormente il primo posto. L'incognita potrebbe essere legata al maltempo con gli organizzatori che potrebbero optare per una chiusura del tetto. A rappresentare l'Italia c'è anche Flavio Cobolli che ha superato Medvedev. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.
Sinner e il distacco da Alcaraz nel ranking
Grazie ai quarti di finale raggiunti da Sinner a Madrid sono il distacco dall’infortunato Alcaraz si è ampliato. Allo stato attuale delle cose, Jannik ha 13550 punti ovvero 590 in più del tennista spagnolo. Con un successo su Jodar il vantaggio sarebbe di 790 lunghezze. Jodar invece è già certo del 34° posto, ma con una vittoria su Sinner salirebbe a quota 29 scavalcando Fonseca.
I precedenti tra Sinner e Jodar, non si sono mai affrontati
Sinner e Jodar non si sono mai affrontati in carriera nel circuito. Quello di Madrid è il primo confronto tra i due, con il tennista italiano che però ha avuto modo di vedere da vicino lo spagnolo nel match di Madrid vinto contro Fonseca. Proprio in quell'occasione l'azzurro è rimasto impressionato dal 19enne
Jannik Sinner e Cobolli ancora in gioco a Madrid
Jannik Sinner non è l'unico italiano rimasto in gioco a Madrid. Dopo l'eliminazione di Lorenzo Musetti, che era nella sua parte di tabellone, contro Lehecka ancora presente Cobolli. Il tennista romano che si è sbarazzato di Medvedev in tre set.
Incognita meteo a Madrid: Sinner-Jodar si potrebbe giocare con il tetto
La partita tra Sinner e Jodar potrebbe anche giocarsi al chiuso con gli organizzatori che farebbero dunque ricorso alla chiusura del tetto per la pioggia. Poco fa c'è stato un temporale, anche se ora la situazione sembra essere rientrata.
Il percorso di Jannik Sinner a Madrid
Jannik Sinner ha iniziato la sua cavalcata a Madrid con qualche difficoltà con Bonzi. Dopo l'esordio un po' farraginoso tutto è andato abbastanza liscio prima con Moller e poi con Norrie. Ora quella che sembra la sfida più complicata contro il promettente giocatore di casa in un momento di forma eccezionale. In caso di vittoria poi uno tra Fils e Lehecka. Solo in finale il possibile faccia a faccia con Zverev.
Chi è Rafael Jodar, talento spagnolo che sta bruciando le tappe
Rafael Jodar ha impressionato Sinner che lo ha visto in azione contro Fonseca. Il numero uno al mondo ha riconosciuto una grande pulizia nei colpi dello spagnolo e un rumore importante. Pochi giorni fa, il primo titolo vinto dal 19enne a Marrakech, seguito poi dalla semifinale a Barcellona. Ora l'exploit nel Masters 1000 di Madrid, dopo aver iniziato con una wild card.
Dove vedere Sinner-Jodar oggi a Madrid in TV e streaming
Anche la partita tra Sinner e Jodar sarà trasmessa in TV solo su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Diretta TV con il racconto in telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci a partire dalle 16. Streaming su Sky GO per gli abbonati Sky e su NOW per chi aderisce all'offerta.