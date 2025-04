video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Monza-Napoli e Roma-Verona in diretta e streaming: gli orari Il programma di oggi sabato 19 aprile in Serie A prevede tre partite: Lecce-Como alle 15, Monza-Napoli alle 18 e Roma-Verona alle 20:45. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Il sabato della 33a giornata di Serie A prevede tre partite, in tre slot orari. La prima sfida in programma è quella tra il Lecce e il Como alle ore 15, e mette in palio punti salvezza importanti, soprattutto per la formazione di Giampaolo. Alle 18 poi sarà il turno del Napoli, che sul campo dell'ultima in classifica Monza proverà a mettere ulteriore pressione all'Inter capolista. Si chiude alle 20:45 con la Roma che vuole tenere vivo il sogno Champions ospitando il Verona. Diretta TV e streaming per tutte su DAZN, con Roma-Verona disponibile anche su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle partite di oggi.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Il programma delle partite di oggi in Serie A si apre alle ore 15 con Lecce-Como. Alle 18, il Napoli giocherà in trasferta sul campo del Monza, con la chiusura del sabato che vedrà impegnate Roma e Verona. Ecco gli orari dei match, e dove si potrà vederli:

15:00 – Lecce-Como (DAZN)

18:00 – Monza-Napoli (DAZN)

20:45 – Roma-Verona (DAZN, Sky)

Dove vedere Monza-Napoli in diretta streaming

Dove vedere Monza-Napoli in diretta TV? La partita in orario alle 18 si potrà vedere in esclusiva in TV su DAZN, che permette la visione anche su dispositivi portatili e computer in streaming. Possibile seguire il match anche su Sky in TV sul canale DAZN 1 per chi ha attivato l'offerta. Nessuna diretta streaming su Sky GO e NOW.

Roma-Verona dove vederla in diretta TV: gli orari

La partita tra Roma e Verona si potrà vedere in TV sia su DAZN, su Smart TV o dispositivi tradizionali muniti di appositi dispositivi, e sia su Sky. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per quanto riguarda invece lo streaming, sarà disponibile sia su DAZN, che su Sky GO e NOW, per i rispettivi abbonati. Nessuna trasmissione in chiaro.