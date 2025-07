MotoGP, GP Germania: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming

Dopo una settimana di sosta la MotoGP torna in pista per l'undicesimo round del Mondiale 2025 e fa tappa al Sachsenring: da venerdì 11 luglio a domenica 13 luglio infatti il Motomondiale è di scena sul circuito tedesco per il Gran Premio della Germania.

Il programma dell'undicesima tappa stagionale della classe regina è quello consueto: venerdì i piloti MotoGP vanno in pista per le prove libere 1 e 2 (le pre-qualifiche), sabato mattina invece spazio alla terza sessione di Libere e alle qualifiche mentre nel pomeriggio c'è la Sprint Race, e domenica si chiude quindi con la gara che assegnerà il bottino più considerevole di punti iridati. Canonici anche gli orari delle varie sessioni sulla pista del Sachsenring così come gli orari della diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Per il weekend tedesco della MotoGP tutti i riflettori saranno inevitabilmente puntati sul dominatore di questa stagione, Marc Marquez, che dopo le due doppiette su circuiti sulla carta a lui meno congeniali, arriva ora su un tracciato in cui invece si è sempre trovato a proprio agio tanto da centrare ben 8 volte consecutive (11 se consideriamo la Moto2 e la Moto3) prima che Fabio Quartararo nell'edizione 2022 interrompesse la sua incredibile striscia di successi. Da capire dunque se il suo compagno di squadra nel team Factory della Ducati, Pecco Bagnaia, riuscirà dunque a complicare la vita al leader del Mondiale in quella che è senza dubbio una delle sue piste preferite.

Sotto osservazione ci sarà anche Alex Marquez reduce dalla brutta caduta di Assen e dall'infortunio alla mano e gli altri piloti dotati di una Desmosedici come Di Giannantonio, Morbidelli e Aldeguer. Interessante sarà inoltre vedere quali moto tra Aprilia, Yamaha, Honda e KTM saranno in grado di competere su questo tracciato con quelle della casa di Borgo Panigale.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Germania di MotoGP al Sachsenring

Questa la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito del Sachsenring sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8 con tutti gli orari TV del GP della Germania del Motomondiale 2025:

Venerdì 11 luglio

09:00 – 09:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

13:15 – 13:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

14:05 – 14:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

08:40 – 09:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:25 – 09:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:10 – 10:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

Dove vedere il GP Sachsenring della MotoGP in diretta TV e streaming

Prove libere, qualifiche, sprint race e gara del GP della Germania della MotoGP 2025 al Sachsenring saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il ommento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il weekend del gran premio tedesco anche su NOW.

Le qualifiche e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in leggerissima differita le gare del Gran Premio della Germania di Moto3 (alle ore 11:05), Moto2 (alle ore 12:20) e MotoGP (alle ore 14:05). Agli stessi orari sarà possibile seguire qualifiche e gare del round del Motomondiale di scena al Sachsenring anche in streaming gratis sul sito tv8.it.