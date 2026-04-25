MotoGP Spagna, a che ora iniziano qualifiche, sprint e gara al GP Jerez: dove vederle in TV su Sky, Now e TV8

Orari TV del GP di Spagna MotoGP 2026 a Jerez: sabato qualifiche e Sprint, domenica la gara. Diretta su Sky e NOW, copertura anche su TV8.

Dopo tre settimane di pausa la MotoGP torna in pista a Jerez per il GP di Spagna 2026, quarto appuntamento della stagione. Oggi, sabato 25 aprile, la giornata entra subito nel vivo con le qualifiche della top class al via dalle ore 10:50 e con la Sprint Race in programma alle ore 15. Gli appuntamenti del sabato saranno trasmessi in diretta TV su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 (che invece trasmette in leggerissima differita quelli della domenica).

Dopo la tappa di Austin, il Motomondiale approda quindi in Europa per uno dei weekend più attesi dell'anno. Il programma proseguirà fino a domenica 26 aprile, quando andranno in scena le tre gare: Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00. Riflettori puntati soprattutto sulla sfida tra Aprilia e Ducati: con il leader del mondiale Marco Bezzecchi tra i nomi più attesi dopo il brillante avvio di stagione insieme al compagno di squadra Jorge Martin, che dovrà fare i conti con i piloti più in forma tra quelli che dispongono di una Desmosedici, cioè il campione in carica Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio chiamato a confermare quanto di buono mostrato finora, mentre Pecco Bagnaia a Jerez va a caccia di risposte su una pista tradizionalmente importante per gli equilibri del campionato.

Qualifiche e gara sprint MotoGP Spagna dalle 10.50 di sabato 25 aprile: orari e canali TV

Il sabato di Jerez assegna subito la pole position e i primi punti pesanti del weekend. Dopo le sessioni del mattino, la MotoGP scende in pista per Q1 e Q2 prima della Sprint del pomeriggio. La copertura televisiva sarà affidata a Sky che trasmetterà tutte le sessioni in pista su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (canali 208 e 201 del decoder satellitare), con possibilità, previo acquisto del "Pass Sport", di seguire tutto anche in live streaming su NOW, con anche TV8 che trasmetterà in diretta in chiaro i principali appuntamenti del sabato.

10:10 – MotoGP, prove libere 2

– MotoGP, prove libere 2 10:50 – MotoGP, Q1

– MotoGP, Q1 11:15 – MotoGP, Q2

– MotoGP, Q2 15:00 – MotoGP, Sprint Race

Dove vedere la gara MotoGP Spagna in TV domenica 26 aprile: piloti in pista dalle 14

La giornata decisiva sarà quella di domenica 26 aprile, con il programma classico delle tre gare del Motomondiale. La gara della MotoGP scatterà alle ore 14, preceduta da Moto3 e Moto2. Anche in questo caso il GP di Spagna sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e, per chi ha sottoscritto il "Pass Sport", in streaming su NOW.

11:00 – Gara Moto3

– Gara Moto3 12:15 – Gara Moto2

– Gara Moto2 14:00 – Gara MotoGP

Leggerissima differita invece per quel che riguarda la copertura in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e lo streaming gratis su TV8.it: