MotoGP, GP Ungheria 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Balaton in diretta TV e streaming

Gli orari del GP d’Ungheria MotoGP 2026 al Balaton Park: diretta su Sky e NOW, qualifiche e Sprint live su TV8, gare domenicali in differita.

La MotoGP 2026 torna subito in pista dopo il Mugello per l'ottavo appuntamento del Mondiale: da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno si corre il GP d'Ungheria sul circuito del Balaton Park, tracciato entrato stabilmente nel calendario dopo il ritorno del Motomondiale nel Paese. Il weekend seguirà il format classico con prove libere e pre-qualifiche al venerdì, qualifiche e Sprint Race al sabato, gare delle tre classi alla domenica.

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGP, in streaming su Sky Go e NOW. In chiaro su TV8 andranno invece le qualifiche delle tre classi e la Sprint della MotoGP in diretta sabato, mentre domenica le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno visibili in differita.

Il Motomondiale arriva in Ungheria con Marco Bezzecchi leader della classifica piloti dopo il successo al Mugello, davanti al compagno di squadra in Aprilia Jorge Martin. Alle loro spalle resta Fabio Di Giannantonio, primo riferimento Ducati in classifica, mentre Pedro Acosta prova a inserirsi nella contesa con la KTM. Pecco Bagnaia e Marc Marquez invece proveranno a riportare nella lotta per la vittoria il team ufficiale della casa di Borgo Panigale.

Gli orari del GP Ungheria MotoGP 2026 su Sky, NOW e TV8

Venerdì 5 giugno

9:00: Moto3 FP1 (diretta su Sky e NOW)

9:50: Moto2 FP1 (diretta su Sky e NOW)

10:45: MotoGP FP1 (diretta su Sky e NOW)

13:15: Moto3 Pre-qualifiche (diretta su Sky e NOW)

14:05: Moto2 Pre-qualifiche (diretta su Sky e NOW)

15:00: MotoGP Pre-qualifiche (diretta su Sky e NOW)

9:00: Moto3 FP1 (diretta su Sky e NOW) 9:50: Moto2 FP1 (diretta su Sky e NOW) 10:45: MotoGP FP1 (diretta su Sky e NOW) 13:15: Moto3 Pre-qualifiche (diretta su Sky e NOW) 14:05: Moto2 Pre-qualifiche (diretta su Sky e NOW) 15:00: MotoGP Pre-qualifiche (diretta su Sky e NOW) Sabato 6 giugno

8:40: Moto3 FP2 (diretta su Sky e NOW)

9:25: Moto2 FP2 (diretta su Sky e NOW)

10:10: MotoGP FP2 (diretta su Sky e NOW)

10:50: MotoGP Qualifiche (diretta su Sky, NOW e TV8)

12:50: Moto3 Qualifiche (diretta su Sky, NOW e TV8)

13:40: Moto2 Qualifiche (diretta su Sky, NOW e TV8)

15:00: MotoGP Sprint Race (diretta su Sky, NOW e TV8)

8:40: Moto3 FP2 (diretta su Sky e NOW) 9:25: Moto2 FP2 (diretta su Sky e NOW) 10:10: MotoGP FP2 (diretta su Sky e NOW) 10:50: MotoGP Qualifiche (diretta su Sky, NOW e TV8) 12:50: Moto3 Qualifiche (diretta su Sky, NOW e TV8) 13:40: Moto2 Qualifiche (diretta su Sky, NOW e TV8) 15:00: MotoGP Sprint Race (diretta su Sky, NOW e TV8) Domenica 7 giugno

9:40: MotoGP Warm Up

11:00: Moto3 Gara (diretta su Sky, NOW e differita TV8 alle 13:00)

12:15: Moto2 Gara (diretta su Sky, NOW e differita TV8 alle 14:15)

14:00: MotoGP Gara (diretta su Sky, NOW e differita TV8 alle 16:00)

Dove vedere il GP Ungheria MotoGP 2026 in TV e streaming

Il GP d'Ungheria della MotoGP 2026 sarà visibile in diretta TV per gli abbonati su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare). Tutte le sessioni del weekend, dalle prove libere del venerdì alla gara della domenica, saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e, previo acquisto del ‘Pass Sport', su NOW.

Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, il programma in chiaro inizierà sabato 6 giugno con la diretta delle qualifiche della MotoGP dalle 10:45, poi le qualifiche di Moto3 e Moto2 e la Sprint Race MotoGP alle 15:00. Domenica 7 giugno, invece, le gare saranno trasmesse in differita: Moto3 alle 13:00, Moto2 alle 14:15 e MotoGP alle 16:00.