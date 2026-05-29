MotoGP, GP Italia 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streaming

Gli orari del GP d’Italia MotoGP 2026 al Mugello che si apre oggi: programma completo, diretta TV su Sky, streaming NOW e Sky Go, diretta in chiaro su TV8.

Il GP d'Italia della MotoGP 2026 si corre nel weekend da venerdì 29 a domenica 31 maggio sul circuito del Mugello. Il Gran Premio italiano, settimo appuntamento del calendario del Motomondiale, sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su TV8 saranno visibili live le qualifiche del sabato, la Sprint Race e le gare della domenica.

Il programma della MotoGP al Mugello entrerà nel vivo già venerdì con le prove libere e le pre-qualifiche, ma i momenti decisivi saranno concentrati tra sabato e domenica: le qualifiche MotoGP sono in programma sabato 30 maggio alle 10:50, mentre la Sprint Race scatterà alle 15:00. Domenica 31 maggio la gara lunga della MotoGP partirà invece alle 14:00, dopo le gare di Moto3 e Moto2.

Il Motomondiale arriva al Mugello dopo il caotico GP di Catalogna, vinto da Fabio Di Giannantonio davanti a Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia dopo le penalità arrivate nel post-gara. In testa alla classifica mondiale c'è Marco Bezzecchi, leader con l'Aprilia davanti al compagno di squadra Jorge Martin e proprio a Di Giannantonio.

Il Mugello sarà quindi un passaggio importante anche per la Ducati, chiamata a reagire davanti al pubblico italiano. Pecco Bagnaia arriva su una pista storicamente favorevole ma con una classifica ancora da ricostruire, mentre il weekend segnerà anche il rientro di Marc Marquez dopo l'infortunio e le operazioni successive alla caduta di Le Mans. Non ci sarà invece Alex Marquez, fermato dal grave incidente di Barcellona e sostituito nel team Gresini da Michele Pirro.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Italia di MotoGP al Mugello

Questi gli orari TV del GP d'Italia del Motomondiale 2026, con la programmazione completa del weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito del Mugello per quanto riguarda Sky, NOW, SkyGo e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 29 maggio

09:00 – Moto3, prove libere 1

09:50 – Moto2, prove libere 1

10:45 – MotoGP, prove libere 1

13:15 – Moto3, pre-qualifiche

14:05 – Moto2, pre-qualifiche

15:00 – MotoGP, pre-qualifiche

– Moto3, prove libere 1 – Moto2, prove libere 1 – MotoGP, prove libere 1 – Moto3, pre-qualifiche – Moto2, pre-qualifiche – MotoGP, pre-qualifiche Sabato 30 maggio

08:40 – Moto3, prove libere 2

09:25 – Moto2, prove libere 2

10:10 – MotoGP, prove libere 2

10:50 – MotoGP, qualifiche

12:45 – Moto3, qualifiche

13:40 – Moto2, qualifiche

15:00 – MotoGP, Sprint Race

– Moto3, prove libere 2 – Moto2, prove libere 2 – MotoGP, prove libere 2 – MotoGP, qualifiche – Moto3, qualifiche – Moto2, qualifiche – MotoGP, Sprint Race Domenica 31 maggio

09:35 – MotoGP, warm up

11:00 – Moto3, gara

12:15 – Moto2, gara

14:00 – MotoGP, gara

GLI ORARI DEL GP ITALIA DELLA MOTOGP SU TV8

Sabato 30 maggio

10:50 – Qualifiche MotoGP, diretta TV8 e tv8.it

12:45 – Qualifiche Moto3, diretta TV8 e tv8.it

13:40 – Qualifiche Moto2, diretta TV8 e tv8.it

15:00 – Sprint Race MotoGP, diretta TV8 e tv8.it

– Qualifiche MotoGP, diretta TV8 e tv8.it – Qualifiche Moto3, diretta TV8 e tv8.it – Qualifiche Moto2, diretta TV8 e tv8.it – Sprint Race MotoGP, diretta TV8 e tv8.it Domenica 31 maggio

11:00 – Gara Moto3, diretta TV8 e tv8.it

12:15 – Gara Moto2, diretta TV8 e tv8.it

14:00 – Gara MotoGP, diretta TV8 e tv8.it

MotoGP, dove vedere il GP Italia 2026 al Mugello in TV e streaming

Il Gran Premio d'Italia 2026 di MotoGP sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGP e, per le sessioni principali, anche su Sky Sport Uno. Tutto il weekend sarà disponibile anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio, e su Sky Go, riservato agli abbonati Sky.

Il weekend del Mugello sarà visibile anche in chiaro su TV8 (e in streaming gratis su tv8.it), che trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato, la Sprint Race e le tre gare della domenica. Non saranno invece trasmesse in chiaro le prove libere e le pre-qualifiche del venerdì, disponibili solo su Sky e in streaming su NOW e Sky Go.