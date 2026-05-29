MotoGP, GP Italia 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streaming
Il GP d'Italia della MotoGP 2026 si corre nel weekend da venerdì 29 a domenica 31 maggio sul circuito del Mugello. Il Gran Premio italiano, settimo appuntamento del calendario del Motomondiale, sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su TV8 saranno visibili live le qualifiche del sabato, la Sprint Race e le gare della domenica.
Il programma della MotoGP al Mugello entrerà nel vivo già venerdì con le prove libere e le pre-qualifiche, ma i momenti decisivi saranno concentrati tra sabato e domenica: le qualifiche MotoGP sono in programma sabato 30 maggio alle 10:50, mentre la Sprint Race scatterà alle 15:00. Domenica 31 maggio la gara lunga della MotoGP partirà invece alle 14:00, dopo le gare di Moto3 e Moto2.
Il Motomondiale arriva al Mugello dopo il caotico GP di Catalogna, vinto da Fabio Di Giannantonio davanti a Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia dopo le penalità arrivate nel post-gara. In testa alla classifica mondiale c'è Marco Bezzecchi, leader con l'Aprilia davanti al compagno di squadra Jorge Martin e proprio a Di Giannantonio.
Il Mugello sarà quindi un passaggio importante anche per la Ducati, chiamata a reagire davanti al pubblico italiano. Pecco Bagnaia arriva su una pista storicamente favorevole ma con una classifica ancora da ricostruire, mentre il weekend segnerà anche il rientro di Marc Marquez dopo l'infortunio e le operazioni successive alla caduta di Le Mans. Non ci sarà invece Alex Marquez, fermato dal grave incidente di Barcellona e sostituito nel team Gresini da Michele Pirro.
Gli orari su Sky e TV8 del GP Italia di MotoGP al Mugello
Questi gli orari TV del GP d'Italia del Motomondiale 2026, con la programmazione completa del weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito del Mugello per quanto riguarda Sky, NOW, SkyGo e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.
- Venerdì 29 maggio
09:00 – Moto3, prove libere 1
09:50 – Moto2, prove libere 1
10:45 – MotoGP, prove libere 1
13:15 – Moto3, pre-qualifiche
14:05 – Moto2, pre-qualifiche
15:00 – MotoGP, pre-qualifiche
- Sabato 30 maggio
08:40 – Moto3, prove libere 2
09:25 – Moto2, prove libere 2
10:10 – MotoGP, prove libere 2
10:50 – MotoGP, qualifiche
12:45 – Moto3, qualifiche
13:40 – Moto2, qualifiche
15:00 – MotoGP, Sprint Race
- Domenica 31 maggio
09:35 – MotoGP, warm up
11:00 – Moto3, gara
12:15 – Moto2, gara
14:00 – MotoGP, gara
GLI ORARI DEL GP ITALIA DELLA MOTOGP SU TV8
- Sabato 30 maggio
10:50 – Qualifiche MotoGP, diretta TV8 e tv8.it
12:45 – Qualifiche Moto3, diretta TV8 e tv8.it
13:40 – Qualifiche Moto2, diretta TV8 e tv8.it
15:00 – Sprint Race MotoGP, diretta TV8 e tv8.it
- Domenica 31 maggio
11:00 – Gara Moto3, diretta TV8 e tv8.it
12:15 – Gara Moto2, diretta TV8 e tv8.it
14:00 – Gara MotoGP, diretta TV8 e tv8.it
MotoGP, dove vedere il GP Italia 2026 al Mugello in TV e streaming
Il Gran Premio d'Italia 2026 di MotoGP sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGP e, per le sessioni principali, anche su Sky Sport Uno. Tutto il weekend sarà disponibile anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio, e su Sky Go, riservato agli abbonati Sky.
Il weekend del Mugello sarà visibile anche in chiaro su TV8 (e in streaming gratis su tv8.it), che trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato, la Sprint Race e le tre gare della domenica. Non saranno invece trasmesse in chiaro le prove libere e le pre-qualifiche del venerdì, disponibili solo su Sky e in streaming su NOW e Sky Go.