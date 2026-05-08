Moto GP Francia, gli orari di qualifiche, sprint e gara al GP Le Mans il 9 e 10 maggio: dove vederle in tv

Oggi venerdì 8 maggio si parte con le prove libere alle 10:45 e le pre-qualifiche alle 15 del GP di Francia della MotoGP 2026. Sul circuito di Le Mans: sabato 9 maggio le qualifiche alle 10:50, mentre alle 15 scatterà la Sprint Race. Mentre domenica 10 maggio prenderà il via alle 14 la gara. Ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e in differita su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara del quinto round stagionale della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3.

La MotoGP torna in pista oggi per il quinto appuntamento del Motomondiale 2026: da venerdì 8 a domenica 10 maggio la classe regina è di scena sul circuito Bugatti di Le Mans per il GP di Francia, secondo appuntamento europeo della stagione dopo Jerez. La gara sarà visibile solo su Sky, mentre su TV8 in chiaro ci sarà la Sprint Race sabato.

Il programma del weekend è quello tradizionale: venerdì i piloti della MotoGP, ma anche quelli di Moto2 e Moto3, scendono in pista per le prove libere e le pre-qualifiche; sabato sarà invece il giorno delle Libere 2, delle qualifiche e della Sprint Race MotoGP, mentre domenica si chiuderà con le tre gare che assegneranno il bottino più pesante di punti per le classifiche iridate.

A Le Mans si arriva con Marco Bezzecchi leader del Mondiale MotoGP 2026 dopo le prime quattro gare. Il pilota Aprilia comanda la classifica con 101 punti davanti al compagno di squadra Jorge Martin, fermo a 90. Alle loro spalle c'è Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46, mentre Pedro Acosta e Marc Marquez inseguono in una classifica già molto interessante. Più indietro Pecco Bagnaia, chiamato a una reazione su una pista che può diventare insidiosa soprattutto per meteo, frenate e gestione delle gomme.

Il GP di Francia sarà trasmesso in diretta TV integrale su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8, invece, saranno visibili in chiaro e in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP del sabato. Le gare della domenica saranno invece trasmesse gratis in chiaro in differita.

Moto GP Francia, gli orari di prove libere e pre-qualifiche venerdì 8 maggio

Questi gli orari TV del GP di Francia del Motomondiale 2026, con la programmazione completa del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Le Mans sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8. Nella prima giornata di gara si parte con le prove libere in mattinata, poi nel pomeriggio ci saranno le Pre-Qualifiche, alle 15 quella della MotoGP.

Venerdì 8 maggio

09:00 – 09:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

09:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

13:15 – 13:50: Pre-qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

14:05 – 14:45: Pre-qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

15:00 – 16:00: Pre-qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

Qualifiche e gara sprint sabato 9 maggio: orari e canali tv

Giornata carica di eventi invece sabato. Perché alle 10:50 si terranno le Qualifiche della MotoGP, la lotta per la pole position è attesa e bisognerà vedere se Bezzecchi prevarrà ancora. Poi grande attesa alle ore 15 per la Sprint Race, che sarà visibile anche in chiaro su TV8. In chiaro, su TV8, saranno trasmesse in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP di sabato. Domenica, invece, le gare saranno visibili gratuitamente ma in differita: la Moto3 alle 14:00, la Moto2 alle 15:15 e la MotoGP alle 17:00. Agli stessi orari sarà possibile vedere il GP di Francia anche in streaming gratis su tv8.it.

Sabato 9 maggio

08:40 – 09:10: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

09:25 – 09:55: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

10:10 – 10:40: FP2 MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP, 13 giri (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)

Dove vedere la gara di Moto GP Francia il 10 maggio: piloti in pista dalle 14

Il GP di Francia della MotoGP 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP, canale 208 del decoder satellitare, e su Sky Sport Uno, canale 201, e sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go per gli abbonati. Dopo il warm up mattutino sarà la volta delle gare. Alle 11 quella di Moto3, alle 12:15 quella di Moto2, alle 14 invece sarà la volta della MotoGP.

Domenica 10 maggio

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

11:00: Gara Moto3, 20 giri (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW; differita in chiaro su TV8 alle 14:00)

12:15: Gara Moto2, 22 giri (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW; differita in chiaro su TV8 alle 15:15)

14:00: Gara MotoGP, 27 giri (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW; differita in chiaro su TV8 alle 17:00)