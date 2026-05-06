Inchiesta arbitri, Butti e Pinzani ascoltati per oltre tre ore davanti al pm. Poi toccherà a Schenone

Prosegue l’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale: ascoltati come testimoni Andrea Butti e Riccardo Pinzani. Nel mirino dei magistrati i presunti contatti illeciti tra club e vertici arbitrali per le designazioni pilotate.

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Giornata intensa in Procura a Milano nell'ambito dell'inchiesta sul sistema arbitrale. È stato infatti ascoltato come testimone per la vicenda che vede al momento cinque indagati per concorso in frode sportiva, tutti appartenenti al mondo dei "fischietti" tra cui anche l'ex designatore Gianluca Rocchi e l'ex supervisore VAR Gervasoni, Andrea Butti ovvero il responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A. Audizione anche per Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio da questa stagione e fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Entrambi non sono indagati.

Perché Butti è stato ascoltato in Procura per l'inchiesta sugli arbitri

Butti è stato ascoltato per oltre tre ore dal pm Maurizio Ascione in qualità, a quanto pare, di persona informata sui fatti. I magistrati vogliono approfondire se, al di là dei contatti organizzativi, ci siano state conversazioni che possano portare ad avvalorare le ipotesi di pressioni esterne sulla designazione di arbitri specifici che, secondo l'accusa, sarebbero stati più o meno "graditi". Nel mirino anche le presunte "bussate" ovvero i segnali in sala Var per modificare le decisioni prese dagli arbitri in campo nei match della scorsa stagione.

Audizione anche per Riccardo Pinzani, dirigente della Lazio

Anche Riccardo Pinzani si è fermato negli uffici della Procura per oltre tre ore, essendo anche lui non indagato nella vicenda. Anche lui, ex direttore di gara, rientra tra coloro i quali potrebbero dare indicazioni importanti a livello testimoniale sui contatti tra i club e i vertici arbitrali. All'epoca dei fatti era l'incaricato della FIGC per i rapporti tra AIA e club calcistici. Tra le persone nella lista degli inquirenti per essere ascoltate c'è anche Lorenzo Dallari, altro manager di alto livello e direttore editoriale della Lega Serie A che ha coordinato la realizzazione del nuovo International Broadcast Centre e del Centro Var di Lissone.

Anche Giorgio Schenone sarà ascoltato

In programma anche l'audizione di Giorgio Schenone, ovvero il Club Referee Manager dell'Inter, insieme probabilmente ad altri dirigenti di club di Serie A. Il dirigente nerazzurro dovrebbe essere interrogato sull'intercettazione dell'aprile del 2025 tra Rocchi e il supervisore Var Gervasoni. Nella stessa, il primo avrebbe fatto riferimento a un certo "Giorgio", relativamente a pressioni sulle designazioni di arbitri "graditi" o meno all'Inter. Si vuole vederci chiaro su queste intercettazioni, fermatesi dopo lo stop del gip nella scorsa estate, per cercare di identificare chi sono i concorrenti di Gianluca Rocchi nella citata frode sportiva.