Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari italiani del Gran Premio di Miami della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, sprint race e gara della F1 sul circuito cittadino della Florida.

Dopo oltre un mese di sosta a causa dell'annullamento degli appuntamenti in Arabia Saudita e Bahrain, il Mondiale di Formula 1 2026 torna in pista per il quarto round della stagione: da venerdì 1 a domenica 3 maggio infatti il Circus è di scena sul circuito cittadino della Florida per il GP di Miami.

Il programma della quarta tappa stagionale non è quello tradizionale perché nel weekend statunitense ci sarà la seconda Sprint Race dell'anno con un format diverso rispetto al solito: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) che, per consentire a piloti e team di prendere dimestichezza con le ultime modifiche regolamentari, durerà 90 minuti, e la qualifica per la gara sprint che andrà poi in scena il sabato, a seguire ci saranno quindi le qualifiche tradizionali che stabiliranno la griglia di partenza della gara da 57 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate di scena domenica.

A causa del fuso orario, anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Miami non saranno quelli canonici. L'intero programma del Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre gratis in chiaro su TV8 in diretta si potrà vedere solo la Sprint Race e le qualifiche tradizionali con la Gara che sarà invece trasmessa in differita.

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Il GP di Miami 2026 arriva in un momento chiave del Mondiale di Formula 1: dopo le prime gare e la lunga pausa primaverile, il circus riparte da un weekend Sprint che rischia di pesare molto più di quanto dica il calendario. In Florida debutteranno infatti le modifiche regolamentari decise dalla FIA per correggere alcune criticità emerse con le nuove monoposto: meno energia da recuperare in qualifica, gestione diversa del superclipping e un utilizzo più controllato della potenza elettrica in gara, con l'obiettivo di rendere la guida più lineare e ridurre le differenze improvvise di velocità. Ma Miami sarà anche il primo vero banco di prova degli sviluppi: McLaren porterà un pacchetto aerodinamico molto importante, Red Bull cerca risposte dopo un avvio complicato, Mercedes vuole difendere il vantaggio costruito con Kimi Antonelli e George Russell, mentre la Ferrari arriva con Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiamati a trasformare il buon inizio di stagione in qualcosa di più concreto. La SF-26 ha già mostrato di poter stare nel gruppo di testa, ma Miami dirà se gli aggiornamenti preparati a Maranello basteranno per avvicinare davvero la Mercedes e tenere dietro il ritorno di McLaren e Red Bull.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP Miami

Venerdì 1 maggio

18.00: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

22.30: Qualifiche Sprint (Sky Sport F1)

18.00: Prove libere 1 (Sky Sport F1) 22.30: Qualifiche Sprint (Sky Sport F1) Sabato 2 maggio

18.00: Sprint Race (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

22.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

18.00: Sprint Race (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) 22.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Domenica 3 maggio

22.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP MIAMI F1 SU TV8

Sabato 2 maggio

16.05: replica Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it)

18.00: diretta Sprint Race (TV8 e tv8.it)

22.00: diretta Qualifiche (TV8 e tv8.it)

16.05: replica Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it) 18.00: diretta Sprint Race (TV8 e tv8.it) 22.00: diretta Qualifiche (TV8 e tv8.it) Domenica 3 maggio

23.30: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Miami F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche, sprint race e gara del GP di Miami della Formula 1 2026 sono trasmesse in diretta TV e streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito cittadino di Miami sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené.

La Sprint Race e le Qualifiche tradizionali del GP di Miami di scena al sabato si possono vedere in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it mentre le qualifiche sprint del venerdì andranno in onda in differita alle 16:05 del sabato. Anche la gara F1 sarà trasmessa su TV8 in differita a partire dalle ore 23:30 della domenica.