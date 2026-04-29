Il GP Miami di Formula 1 è a rischio cancellazione, condizioni meteo ostili nel giorno di gara

Nel weekend torna la Formula 1. Ma il Gran Premio di Miami potrebbe essere cancellato a causa delle condizioni meteorologiche. Per domenica le previsioni sono nefaste: temporali e fulmini in concomitanza con la gara.

Finalmente torna la Formula 1. Dopo oltre un mese si corre. Il circus fa tappa a Miami, dove si disputerà anche la Sprint Race. Ma nella quinta edizione della gara sul circuito della Florida il meteo potrebbe metterci lo zampino. Perché per domenica è previsto il diluvio, temporale vero con tanto di fulmini. Le previsioni dicono che l'acqua arriverà proprio nel momento in cui inizierà la gara e si paventa addirittura l'ipotesi cancellazione.

Nel weekend è in programma il GP Miami

Al Miami International Autodrome, dove la Ferrari non ha mai vinto, si comincerà a correre venerdì quando ci saranno anche le Qualifiche Sprint, nella serata italiana. Sabato 2 maggio invece Sprint Race e Qualifiche. In queste prime due giornate ci sarà un sole caldo a Miami, dove però il temporale con tanto di fulmini è atteso. La probabilità di pioggia è addirittura al 70% per il momento dello spegnimento dei semafori, con conseguente aumento durante il pomeriggio – il GP Miami scatterà alle 16 locali (le 22 in Italia). La temperatura media sarà tra i 28 e i 32 gradi con una elevata umidità e nuvole costanti.

GP Miami a rischio cancellazione per pioggia e fulmini

Il regolamento FIA ovviamente non prevede una cancellazione automatica in caso di pioggia forte. Ma se il temporale impedisce all'elicottero medico di poter volare in sicurezza – sarebbe così in caso di fulmini – ovviamente tutti fermi. La sicurezza prima di tutto. I fulmini anche nelle vicinanze del circuito rappresentano un rischio immediato e hanno portato in passato a sospensioni. Alcuni media, pure quelli americani parlano di rischio cancellazione a causa di questo temporale, che potrebbero anche portare al rinvio della partenza o alla sospensione, e in teoria anche all'annullamento. Manca ancora qualche giorno e il meteo potrebbe migliorare, e lo si spera per rivedere la Formula 1.