Formula 1, GP Barcellona 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari del GP Barcellona della Formula 1 2026: il programma del weekend e dove vedere in TV e streaming prove libere, qualifiche e gara su Sky, NOW, TV8 e tv8.it.

Il Mondiale di Formula 1 2026 riparte dal circuito del Montmelò con il GP di Barcellona, settimo appuntamento del calendario, in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Dopo Monaco, la F1 torna su una pista molto diversa: più completa, più probante sul piano aerodinamico e storicamente indicativa per capire i reali rapporti di forza tra le monoposto.

Il weekend del GP Barcellona-Catalunya 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su TV8 e tv8.it andranno invece in onda in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. La corsa scatterà domenica 14 giugno alle 15:00, mentre la differita su TV8 sarà trasmessa alle 18:00.

La Formula 1 arriva in Catalogna con Kimi Antonelli leader del Mondiale dopo il successo di Monaco, il quinto consecutivo, e con la Mercedes ancora imbattuta in questo avvio di stagione. Alle sue spalle inseguono le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, con la scuderia di Maranello chiamata a verificare su una pista molto completa gli aggiornamenti portati sulla SF-26.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP Barcellona

Venerdì 12 giugno

13:30: Prove libere 1 ( Sky Sport F1 , NOW)

17:00: Prove libere 2 ( Sky Sport F1 , NOW)

13:30: Prove libere 1 ( , NOW) 17:00: Prove libere 2 ( , NOW) Sabato 13 giugno

12:30: Prove libere 3 ( Sky Sport F1 , NOW)

16:00: Qualifiche ( Sky Sport F1 , NOW)

12:30: Prove libere 3 ( , NOW) 16:00: Qualifiche ( , NOW) Domenica 14 giugno

15:00: Gara (Sky Sport F1, NOW)

ORARI GP BARCELLONA F1 SU TV8

Sabato 13 giugno

18:00: Paddock Pre-Qualifiche

18:30: differita Qualifiche ( TV8 e tv8.it)

19:45: Paddock Post-Qualifiche

18:00: Paddock Pre-Qualifiche 18:30: differita Qualifiche ( e tv8.it) 19:45: Paddock Post-Qualifiche Domenica 14 giugno

16:30: Paddock Pre-Gara

18:00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

20:00: Paddock Post-Gara

Dove vedere il GP Barcellona 2026 di Formula 1 in diretta TV e streaming

Il Gran Premio di Barcellona-Catalunya della Formula 1 2026 sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (canale 207 e 201 del decoder satellitare). Gli abbonati potranno seguire l'intero weekend, dalle prove libere alla gara, anche in streaming tramite Sky Go. Il live streaming sarà disponibile anche su NOW, con il pass sport dedicato.

Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, non è prevista la diretta in chiaro: qualifiche e gara saranno trasmesse in differita. La qualifica del sabato sarà visibile alle 18:30, mentre la gara della domenica sarà trasmessa alle 18:00. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming gratuito sul sito tv8.it.