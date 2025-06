video suggerito

Mondiale per Club oggi in TV, dove vedere Benfica-Chelsea e Palmeiras-Botafogo: gli orari delle partite Si aprono oggi, 28 giugno 2025, gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 con Benfica-Chelsea e Palmeiras-Botafogo: dove vedere le partite in diretta TV e streaming e le probabili formazioni.

A cura di Vito Lamorte

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con gli ottavi di finale: a scendere in campo per primi sono Benfica-Chelsea e Palmeiras-Botafogo, che si affronteranno oggi, sabato 28 giugno 2025, e apriranno la fase ad eliminazione diretta del nuovo torneo FIFA. La partita tra Benfica e Chelsea, con fischio d'inizio alle ore 22, si potrà seguire in diretta Tv su Canale 5 e DAZN mentre quella tra Palmeiras-Botafogo, ore 18, sarà un'esclusiva di DAZN.

La gara più attesa è quella del Bank of America Stadium di Charlotte, dove si sfidano il Benfica di Bruno Lage, primo nel gruppo C, e il Chelsea di Enzo Maresca, che ha chiuso al secondo posto nel gruppo D. Due squadre che possono mettere in mostra concetti di calcio interessanti e calciatori di altissimo profilo.

Poche ore prima, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, scendono in campo per il derby brasiliano il Palmeiras e il Botafogo: il Verdão di Abel Ferreira ha chiuso il gruppo A al primo posto davanti all'Inter Miami mentre il Fogão di Renato Paiva è arrivato secondo nel gruppo B eliminando a sorpresa l'Atletico Madrid.

Le squadre che passeranno il turno in questi due incontri si affronteranno ai quarti di finale.

Benfica-Chelsea al Mondiale per club, orario e dove vederla in tv e streaming

La partita tra Benfica e Chelsea, che scendono in campo alle ore 22:00 italiane, si potrà seguire in diretta tv gratuitamente su Canale 5 e su DAZN. Il match tra i portoghesi e gli inglesi sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sportmediaset e DAZN, che detiene tutti i diritti del nuovo torneo FIFA.

Le probabili formazioni di Benfica-Chelsea

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Renato Sanches, Barreiro; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis. Allenatore: Lage.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. Allenatore: Maresca.

Palmeiras-Botafogo, dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Palmeiras e Botafogo, valida per gli ottavi del Mondiale per Club con fischio d'inizio alle ore 18:00, si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN, scaricando l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box. Il derby tra i due club brasiliani si potrà seguire anche in diretta streaming gratuita su DAZN.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Botafogo

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Bruno Fuchs, Piquerez; Rios, Lucas Evangelista; Paulinho, Mauricio, Estevao; Vitor Roque. Allenatore: Ferreira.

BOTAFOGO (4-3-3): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas, Newton; Savarino, Igor Jesus, Artur. Allenatore: Paiva.