Perché Theo Hernandez e Reijnders non possono giocare Milan-Napoli dopo il rinvio di Bologna-Milan Il Milan non potrà avere a disposizione Theo Hernandez e Reijnders nella partita contro il Napoli dopo il rinvio del Bologna: cosa dice il regolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il rinvio è ufficiale: Bologna-Milan non si giocherà più sabato 26 ottobre a causa dell'emergenza maltempo, una decisione presa dopo una lunga mattinata di consultazioni. Non c'è ancora una data per il recupero che potrebbe essere fissato nei primi mesi del 2025, ma è certo che i rossoneri affronteranno un turno di riposo prima dell'impegno di martedì contro il Napoli a San Siro. Ma per la partita contro la squadra di Conte non potranno avere a disposizione Theo Hernandez e Reijnders.

Due assenze pesantissime per Fonseca che affronterà la prima della classe senza i suoi titolarissimi. Ma perché non potranno giocare la partita dopo il rinvio di Bologna-Milan? La risposta è nel regolamento del campionato di Serie A.

Perché Reijnders e Theo Hernandez salteranno il Napoli

I due giocatori avrebbero dovuto saltare la partita contro il Bologna per squalifica: Theo Hernandez era stato espulso contro la Fiorentina mentre Reijnders contro l'Udinese e per questo sarebbero rimasti in tribuna per la partita di domani. Ma dopo il rinvio cambia tutto e dunque il turno di squalifica slitta al successivo. Ciò significa che il francese e l'olandese non potranno scendere in campo nella decima giornata della Serie A, contro il Napoli.

La spiegazione è racchiusa all'interno dell'Articolo 21 del Codice di giustizia sportiva che norma proprio le squalifiche dei giocatori e degli allenatori. Al comma 1 si legge che "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2."

Dunque la squalifica viene scontata nella partita immediatamente successiva alla comunicazione della sanzione. Questo vuol dire che da regolamento i giocatori dovranno saltare la prima partita utile della stessa competizione, qualunque essa sia: in questo caso sarebbe stata quella contro il Bologna ma, visto il rinvio, tutto slitta al Napoli.