Theo Hernandez spiega perché ha lasciato il Milan per andare in Arabia: bordata al veleno contro la società

Ora è ufficiale: Theo Hernandez è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Il trasferimento dall'AC Milan al club saudita è stato annunciato con una nota dai rossoneri, che incassano circa 25 milioni di euro dalla cessione del terzino francese, a cui spetterà un contratto triennale da 20 milioni a stagione. Ma oltre alla dimensione sportiva ed economica, a far rumore è soprattutto il messaggio di commiato del giocatore, che lascia trasparire tutta la sua delusione nei confronti dell'attuale gestione del club.

Dopo sei stagioni in rossonero, 262 presenze, 34 gol e 45 assist, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, il 27enne dice addio a Milanello lasciando parole al miele per compagni, tifosi e in particolare Paolo Maldini, definito "vicino, visionario e leader". Ma poi arriva la bordata, chiara e diretta: "La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l'ambizione che mi hanno portato qui".

Un'accusa che non lascia spazio a interpretazioni. L'estate scorsa era iniziato il braccio di ferro per il rinnovo, poi naufragato, con la frattura divenuta evidente durante l'ultima stagione: panchine, nervosismo, un rigore strappato a Pulisic e l'espulsione in Europa contro il Feyenoord che ha compromesso il cammino in Champions. Episodi che hanno accompagnato un lento addio già scritto.

Il Milan, nella nota ufficiale, ha ringraziato il giocatore per il percorso condiviso: "Il Club ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". Messaggi d'affetto anche da parte dei compagni, su tutti Rafael Leao, che ha salutato l'amico e partner di fascia con parole commosse: "Compagno di tante battaglie, ti auguro tutta la fortuna del mondo. Mi mancherai tantissimo, non doveva finire così".

Nel suo lungo post su Instagram, Theo ha voluto sottolineare la sua identità milanista fino all'ultimo giorno: "Me ne vado a testa alta, perché ho sempre dato tutto per questo club… Me ne vado con il cuore pieno, e con la speranza che molto presto il Milan torni al posto che merita. Milano sarà sempre parte di me". Una chiusura che ha il sapore di una resa, ma anche di un'accusa. Nonostante la narrazione ufficiale, quella di Theo Hernandez è l'ennesima uscita che sottolinea il malessere di chi non si riconosce più nel "nuovo" Milan.