video suggerito

Theo Hernandez e Osimhen con l’Al Hilal al Mondiale per Club contro la Juve: cosa dice la regola L’Al Hilal ha praticamente chiuso l’accordo con il Milan per Theo Hernandez, che sarà il primo rinforzo per Simone Inzaghi. Il club saudita ha presentato anche un’offerta mostruosa a Osimhen. Se le due trattative si chiuderanno a breve sia Theo che Osimhen potrebbero giocare il Mondiale per Club. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Theo Hernandez ha detto sì all'Al Hilal. La lunghissima trattativa sta per concludersi. Il calciatore francese ha accettato la proposta del club saudita, che è riuscito a convincere il calciatore che adesso potrebbe anche aggregarsi alla squadra guidata da Simone Inzaghi e giocare al Mondiale per Club. Stesso destino potrebbe esserci per Osimhen, qualora l'Al Hilal riuscisse a chiudere la complicatissima trattativa per il nigeriano, ancora di proprietà del Napoli. Hernandez e Osimhen se firmeranno nei prossimi giorni potrebbero raggiungere l'Al Hilal negli Stati Uniti e in caso di passaggio agli ottavi sfiderebbero Juventus o Manchester City.

Accordo tra Theo e l'Al Hilal, c'è l'intesa anche con il Milan

Le parti sono a un passo dalla chiusura. Hernandez ha accettato l'offerta economica ed è pronto a giocare con l'Al Hilal, che è vicino a trovare l'accordo anche con il Milan. Si procede spediti e anche con velocità. Il Milan è disposto ad accettare un'offerta da 25 milioni di euro. Cifra che viene giudicata congrua dall'Al Hilal. Hernandez lascerà il Milan dopo sei stagioni, 34 gol e 45 assist in 262 presenze. La firma è attesa a ore.

Theo Hernandez può giocare anche il Mondiale per Club

Se, come pare, così sarà Hernandez potrebbe volare direttamente negli Stati Uniti dove l'Al Hilal è impegnato nel Mondiale per Club e, in caso di qualificazione agli ottavi della squadra saudita, potrebbe anche scendere in campo già negli ottavi con la squadra guidata da Inzaghi, così sarebbe pure per Osimhen, qualora l'Al Hilal riuscisse a chiudere l'affare con il calciatore più che con il Napoli.

Offerta mostruosa dell'Al Hilal per Victor Osimhen

E il mercato dell'Al Hilal non finisce con Theo perché nel mirino, da tempo, c'è Osimhen, che ha già rifiutato un paio di proposte ma ora sul tavolo ne ha una sontuosa da 40 milioni di euro netti a stagione per tre anni, con un'opzione per un quarto anno. Una proposta che il nigeriano sembra pronto ad accettare. Con il Napoli che incasserebbe i 75 milioni della clausola rescissoria.

Perché Hernandez e Osimhen potrebbero giocare il Mondiale per Club con l'Al Hilal

Due partite e due pareggi per la squadra saudita che ha la possibilità di qualificarsi per gli ottavi – sarà così se vincerà con il Pachuca e contemporaneamente il Real batterà il Salisburgo, in caso di parità tra il Madrid e gli austriaci pure potrebbe passare ma bisognerebbe guardare la differenza reti. Se Inzaghi passerà agli ottavi potrà avere dei rinforzi. Perché il calciomercato riapre dal 27 giugno al 3 luglio per le squadre che giocano il Mondiale per Club.

Finestra di mercato dunque aggiuntiva aperta dalla FIFA, che potrebbe essere così sfruttata dall'Al Hilal, come da altre squadre. Tutti possono acquistare calciatori e l'Al Hilal potrebbe usufruire di nuovi acquisti nell'eventuale ottavo di finale contro Juventus o Manchester City. Per questo Theo Hernandez e Osimhen potrebbero essere subito a disposizione di Inzaghi.

La FIFA ha spiegato con questa nota perché ha deciso di aprire il mercato a cavallo di giugno e luglio per chi disputa il Mondiale per Club: "I club possono sostituire e aggiungere giocatori durante un periodo limitato durante la competizione, che va dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro determinati limiti e secondo specifiche condizioni, incluso il fatto che per il club in questione debba essere aperta una finestra di registrazione standard in quel momento. L’obiettivo è incoraggiare i club e i giocatori con contratti in scadenza a trovare soluzioni adeguate per facilitare la partecipazione dei calciatori. Questo garantirà la presenza dei migliori giocatori e consentirà ai club di integrare nuovi elementi anche a torneo in corso".