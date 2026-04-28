Nuova regola ai Mondiali 2026, cartellino rosso per chi si copre la bocca o abbandona il campo

La FIFA prepara nuove regole drastiche: espulsione per chi abbandona il campo in segno di protesta e sanzioni anche per chi si copre la bocca. L’annuncio è atteso da Gianni Infantino al congresso di Vancouver, tra dubbi e possibili effetti controversi.