Calcio
video suggerito
video suggerito

Kombouaré e l’impietoso confronto tra Paris FC, Juve e Milan: “Per questo l’Italia non va ai Mondiali”

L’allenatore del Paris FC Kombouaré ha colpito con una battuta sul punto più dolente del calcio italiano citando Immobile, Coppola e Koleosho, ultimi acquisti della sua squadra.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nel mercato di gennaio il Paris FC ha puntato su un curioso blocco di italiani per blindare la salvezza e costruire il suo nuovo progetto. In pochi giorni sono arrivati Lucas Koleosho, Diego Coppola e Ciro Immobile, un trio italiano abbastanza inedito per il panorama francese che ora si è trasformato in un'occasione per pungere l'Italia per la terza mancata partecipazione ai Mondiali consecutiva.

I parigini hanno vinto contro il Metz ultimo in classifica mandando in campo i tre azzurri e l'allenatore Antoine Kombouaré non ha perso l'occasione per fare una battuta provocatoria sul calcio italiano: il suo Paris FC manda in campo più italiani rispetto alle grandi squadre della Serie A e per lui questo rappresenta il grande problema della Nazionale che non riesce più a rialzarsi. Fa un confronto impietoso tra la sua squadra che naviga nel mezzo della classifica e due italiane conosciute in Europa che questa stagione lottano per conquistare un posto in Champions League.

La stoccata di Kombouaré al calcio italiano

Il caso del Paris FC è piuttosto strano perché ha deciso di investire su calciatori italiani nel mercato di gennaio, prendendone tre nel giro di pochi giorni. Contro il Metz hanno giocato tutti da titolari e l'allenatore ne ha approfittato per fare una battuta sullo stato di salute del calcio italiano e sulle grandi squadre che scendono in campo solo con gli stranieri: "Oggi c'erano tre italiani. Ci sono più italiani che giocano al Paris FC che in squadre come la Juventus, il Milan e le altre. Ecco perché gli italiani non andranno ai Mondiali".

Leggi anche
Zaniolo contro il Milan ha mostrato (ancora una volta) perché serviva all'Italia nei playoff Mondiali

Tutti sono scoppiati a ridere per la considerazione di Kombouaré che tra una risata e l'altra ha lanciato una stoccata alla Serie A riprendendo uno dei discorsi più frequenti dopo la delusione dei playoff Mondiali. I parigini hanno preso Immobile, Coppola e Koleosho che giocano regolarmente, un blocco italiano che non si vede in molte squadre di alta classifica del nostro campionato: la sua battuta apre una riflessione molto più seria che guida il dibattito pubblico in Italia a un mese esatto dalle elezioni del nuovo presidente della FIGC, chiamato tra le altre cose anche a valorizzare i talenti di casa e aiutarli a conquistare i grandi palcoscenici.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
La Juve batte il Bologna e ipoteca un posto in Champions: ora è a -3 da Napoli e Milan
Il bellissimo omaggio della Juve a Manninger: la maglia nello spogliatoio prima del Bologna
Rabiot e Gabbia fanno risorgere il Milan, Allegri torna alla vittoria e a Verona si riprende il 2° posto
Massimiliano Allegri: "Non c’è stata telefonata dalla Nazionale, il mio futuro è al Milan"
Pari punti tra Milan e Napoli a cinque giornate dalla fine del campionato: il criterio che decide la classifica
L'Inter può festeggiare lo Scudetto già contro il Torino dopo la sconfitta del Napoli con la Lazio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views