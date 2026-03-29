Chi va ai Mondiali tra Italia e Bosnia secondo l’IA: gli azzurri, ma con “sofferenza brutale”

Abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale chi la spunterà nella finale del playoff mondiale di martedì prossimo tra Italia e Bosnia: gli azzurri acciufferanno la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, ma sarà una sfida che metterà alla prova corpo e anima degli uomini di Gattuso.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca solo un ultimo passo all'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026 dalla porta di servizio, ovvero tramite i playoff riservati a chi non ce l'ha fatta attraverso il girone eliminatorio. Un passo che gli azzurri di Rino Gattuso dovranno fare nel fortino di Zenica, ribollente tana calcistica della Bosnia ed Erzegovina, nostra avversaria in finale martedì prossimo dopo le rispettive vittorie su Irlanda del Nord e Galles (ai rigori). Un match non facile soprattutto per la componente ambientale e la pressione altissima. Abbiamo chiesto all'Intelligenza Artificiale di chiarirci le idee facendo un pronostico secco: la vittoria sarà dell'Italia, ma con "sofferenza brutale, probabilmente oltre il 90°". Quindi se non volete soffrire, martedì andate al cinema…

Gemini, da noi interrogato su una vicenda sportiva che tiene col fiato sospeso milioni di italiani, che agognano di poter tifare ai Mondiali dopo 12 anni di assenza, fa un'analisi basata su tre punti, per poi arrivare al pronostico secco su Bosnia-Italia del 31 marzo.

Rino Gattuso esulta per la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord a Bergamo

La Bosnia punta sul fattore ambientale e la minore pressione rispetto all'Italia

Il primo punto è ambientale e psicologico, e pende dalla parte dei nostri avversari. In primis il ‘Fattore Zenica': il Bilino Polje, ovvero il piccolo stadio dove si giocherà martedì, è una bolgia. È prevedibile che il pubblico sarà un fattore, fin dal fischio d'inizio.

Leggi anche In Bosnia biglietti a 15 euro per i tifosi dell'Italia: stadio a capienza ridotta dopo la sanzione Uefa

Quanto alla componente psicologica, la Bosnia arriva da un'impresa emotiva pazzesca: la formazione balcanica ha eliminato il Galles ai rigori a Cardiff, ribaltando ogni pronostico. L'Italia di Gattuso, invece, ha battuto l'Irlanda del Nord 2-0 a Bergamo, ma per 55 minuti è stata piatta e timorosa. "Abbiamo visto i mostri", ha detto uno schietto Tonali.

Secondo l'IA, tutto questo va a vantaggio della Bosnia. L'entusiasmo è tutto dalla loro parte, non hanno nulla da perdere, mentre l'Italia ha lo spettro del terzo Mondiale saltato di fila che aleggia come un fantasma.

L’atalantino Kolasinac festeggia coi compagni della Bosnia il successo ai rigori sul Galles

L'aspetto tecnico della sfida: rosa azzurra nettamente più forte, ma ci sono un paio di problemi

Gemini passa poi all'analisi delle formazioni e dei duelli tecnici in campo. Guardando le rose attuali, il divario tecnico resta netto, ma ci sono criticità specifiche. Una è la difesa azzurra contro Edin Dzeko: nonostante i suoi 40 anni compiuti pochi giorni fa, Dzeko è ancora il terminale offensivo principale e ha segnato 6 gol in queste qualificazioni. La coppia Bastoni-Calafiori è tecnicamente superiore, ma soffre i centravanti fisici "di mestiere", sentenzia l'IA.

Altro punto debole per la squadra azzurra è in attacco: Retegui è apparso appannato. La mossa vincente di Gattuso potrebbe essere Pio Esposito, che entrando dalla panchina ha cambiato marcia nel match di Bergamo.

L'Italia vince invece nettamente a centrocampo. Il rientro di Tonali (decisivo con il gol del vantaggio contro l'Irlanda del Nord) e la dinamicità di Barella dovrebbero sovrastare la mediana bosniaca guidata da Tahirovic.

Sandro Tonali è uno dei pilastri dell’Italia di Gattuso

I precedenti e la classifica FIFA: Italia avanti

L'ultimo punto considerato dall'Intelligenza Artificiale sono i precedenti e il ranking. Negli scontri diretti il bilancio sorride all'Italia (4 vittorie su 6), ma l'unica sconfitta avvenne proprio a Sarajevo nel 1996. Quanto al ranking FIFA per nazioni, non c'è storia: Italia 13ª, Bosnia 66ª. Un abisso che però, in una finale secca in trasferta, conta il giusto.

Il pronostico secco dell'Intelligenza Artificiale su Bosnia-Italia, finale del playoff mondiale

Ecco alla fine il verdetto motivato dell'IA su Bosnia-Italia, finale del playoff mondiale: la Bosnia giocherà una partita di pura intensità e difesa bassa, cercando di colpire in contropiede o su palla inattiva (sfruttando i centimetri di Tabakovic e Dzeko), l'Italia ha però ritrovato una solidità difensiva che mancava e, soprattutto, ha una panchina molto più profonda.

L'Italia soffrirà il pressing bosniaco per tutto il primo tempo. La partita si sbloccherà nella ripresa grazie ai cambi: la qualità di Pisilli o la freschezza di Pio Esposito saranno la chiave per scardinare il muro di Zenica. Finirà 1-2 o 0-1 per gli azzurri. Una previsione che tutta Italia si augura veritiera.