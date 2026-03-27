Italia attesa in Bosnia dall’inferno di Zenica, lo stadio preferito a Sarejevo anche se più piccolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Lo terremo in conto a Zenica!". È il commento letto sui social da parte di alcune pagine sportive bosniache dopo aver visto quattro giocatori dell'Italia esultare alla vittoria della Bosnia contro il Galles. Gli azzurri dovranno giocarsi l'accesso ai Mondiali nell'ultima partita da giocare proprio a Zenica, in casa della nazionale bosniaca. Una situazione di certo non semplice per la Nazionale di Gattuso chiamata a prendersi quella qualificazione proprio in trasferta. E non in uno stadio qualsiasi, ma allo stadio Bilino Polje di Zenica. Per la Nazionale bosniaca non è solo uno stadio ma una sorta di fortino, dove anche le grandi Nazionali hanno avuto difficoltà. E per l'occasione in una sola notte i biglietti sono stati già venduti tutti.

Dal punto di vista ambientale a differenza di molti stadi dell'Est Europa che hanno la pista d'atletica, il Bilino Polje ha gli spalti a ridosso del campo, creando una pressione sonora e visiva costante sui giocatori. La struttura può ospitare 15.000 spettatori ma la sua conformazione compatta determina una percezione del rumore amplificata dando l'impressione che ci siano molte più persone. Dal punto di vista del terreno di gioco invece, in passato anche Cristiano Ronaldo si lamentò considerando il manto troppo pesante e difficile. La Nazionale bosniaca ha giocato qui la maggior parte delle sue partite storiche perché a Sarajevo – allo stadio Kosevo – l'atmosfera è considerata troppo "fredda" a causa della pista d'atletica. Da dire però anche che lo stadio Kosevo è stato soggetto a una profonda ristrutturazione.

Che ambiente troverà l'Italia in Bosnia

Insomma, non è di certo da sottovalutare questa partita dell'Italia che dovrà essere brava a isolarsi proprio dall'ambiente per cercare di arrivare al successo. In questo probabilmente la scelta di Gattuso CT casca a pennello. Ringhio in un ambiente così "elettrico" potrebbe esaltarsi dato il suo carattere, amante delle sfide e di queste situazioni. Al Bilino Polje sarà dunque fondamentale avere testa senza farsi trascinare in facili tensioni. Chiaramente l'Italia deve fare affidamento alla sua forza e oltre all'ambiente, dovrà guardarsi bene le spalle da una squadra come la Bosnia trascinata da un giocatore come Dzeko che conosciamo benissimo.

Ma anche da altri elementi di questa Nazionale che sono molto pericolosi. L'attesa in Bosnia per questa partita è certamente tantissima. Già nella serata di ieri per strade tantissime auto hanno fatto una sfilata per festeggiare la vittoria della semifinale ai rigori della propria Nazionale in casa del Galles. E ora tutto il paese attende l'Italia con l'obiettivo di scrivere la storia contando sulla forza, la caparbietà e la grinta della propria squadra e chiaramente sul supporto del pubblico.