Un’Italia impaurita va in finale nei playoff Mondiali: Tonali e Kean scacciano gli incubi

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L'Italia compie il primo passo per avvicinarsi ai Mondiali. La squadra di Gattuso batte l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff e si guadagna dunque la chance di giocarsi il tutto per tutto nella gara del 31 marzo, in casa di una tra Galles e Bosnia. Il primo round degli spareggi si è chiuso 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean. Un primo tempo indolente e non all'altezza, a dimostrazione di una squadra comunque impaurita, e un secondo tempo alla carica e generoso. Così gli azzurri hanno superato l'ostacolo irlandese scacciando via per ora i fantasmi di un flop che sarebbe stato clamoroso.

Brutto primo tempo per l'Italia contro l'Irlanda del Nord

Non è stata certo una gara semplice anche perché l'Italia inizialmente non ha fatto niente per rovinare i prevedibili piani degli avversari. Troppo statici e poco "affamati" i nostri che hanno creato poco per impensierire gli irlandesi ben arroccati e sempre pronti a sfruttare qualche lancio lungo. Fisiologiche così le poche occasioni a disposizione per i padroni di casa, eccezion fatta per due chance per Dimarco e Tonali. Troppo poco per far crollare il castello degli ospiti.

Kean esulta dopo il gol del 2–0

Cambio marcia nella ripresa, Tonali sblocca il risultato

Nella ripresa le cose sono cambiate, quantomeno dal punto di vista della voglia. La prima palla gol è arrivata sui piedi di un farraginoso Retegui che non ha sfruttato l'autostrada apertasi davanti. Un segnale però che la musica stava cambiando per una Nazionale che ha trovato il gol con uno dei suoi migliori interpreti, ovvero Tonali. Il centrocampista del Newcastle si è coordinato alla perfezione e con una bella conclusione dal limite ha trovato una rete pesantissima.

Kean segna il 2-0 e l'Irlanda del Nord si arrende

Un peso in meno per gli azzurri che di lì a poco hanno avuto un'ulteriore chance con Moise Kean, disinnescato dal portiere avversario. Sempre l'attaccante della Fiorentina ci ha provato anche con una rovesciata senza riuscire a pescare il jolly. Non c'è due senza tre e questa volta l'occasione è stata quella giusta: grande giocata del bomber che ha controllato con un piede e calciato con l'altro per trovare il 2-0 che ha chiuso il discorso alleggerendo un po' gli animi della Nazionale. Appuntamento ora a martedì 31 marzo per la finale dei playoff contro una tra Galles e Bosnia, con un pizzico di paura in meno e un po' di ottimismo in più dopo un secondo tempo con diverse buone indicazioni.