Quando si gioca Bosnia-Italia nella finale playoff per i Mondiali, data e orario della partita

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L'Italia ha raggiunto la finale dei playoff per i Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso ha sconfitto a Bergamo per 2-0 l'Irlanda del Nord, gol di Tonali e Kean. E adesso ci si gioca tutto nella finale che si giocherà in casa della Bosnia, martedì 31 marzo, calcio d'inizio alle ore 20:45. La finale si giocherà in gara secca a Zenica, dunque in caso di parità dopo i tempi regolamentari si terranno i supplementari ed eventuale poi i calci di rigore.

Bosnia-Italia sarà la finale dei playoff dei Mondiali 2026

Il primo scoglio è stato superato. L'Irlanda del Nord è stata sconfitta seccamente. L'Italia è in finale ed è a una sola partita dai Mondiali che si terranno la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. La Nazionale, che ha mancato le ultime due qualificazioni venendo eliminata da Svezia e Macedonia del Nord, stavolta giocherà la partita decisiva fuori casa e lo farà contro la Bosnia, che ha battuto il Galles dopo i calci di rigore.

Sandro Tonali ha realizzato il gol che ha sbloccato la semifinale con l’Irlanda del Nord.

Quando e dove si gioca la finale Bosnia-Italia

Bisognerà tirare il fiato, riposarsi un po' e poi toccherà subito immergersi nella preparazione della finale del Percorso A che si giocherà fuori casa. Sarebbe stato così in ogni caso. Il sorteggio aveva stabilito, già lo scorso autunno, che la qualificazione l'Italia se la sarebbe dovuta andare a prendere in trasferta, e magari è una fortuna visto che contro la Svezia l'Italia venne eliminata a Milano, mentre la Macedonia del Nord si impose a Palermo.

L'incontro si terrà martedì 31 marzo e prenderà il via molto probabilmente alle 20:45. Ma non è totalmente certo, perché la Uefa potrebbe anche optare per le ore 18. Sono quattro le finali che si terranno tra le squadre europee e non saranno disputate tutte allo stesso orario. Il terreno di gioco sarà quello dello Stadion Bilino Polje di Zenica, il catino che ospita le partite interne della Bosnia.