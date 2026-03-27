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Quando si gioca Bosnia-Italia nella finale playoff per i Mondiali, data e orario della partita

L’Italia si è qualificata per la finale dei playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso si giocherà la qualificazione martedì 31 marzo in casa della Bosnia.
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A cura di Alessio Morra
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L'Italia ha raggiunto la finale dei playoff per i Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso ha sconfitto a Bergamo per 2-0 l'Irlanda del Nord, gol di Tonali e Kean. E adesso ci si gioca tutto nella finale che si giocherà in casa della Bosnia, martedì 31 marzo, calcio d'inizio alle ore 20:45. La finale si giocherà in gara secca a Zenica, dunque in caso di parità dopo i tempi regolamentari si terranno i supplementari ed eventuale poi i calci di rigore.

Bosnia-Italia sarà la finale dei playoff dei Mondiali 2026

Il primo scoglio è stato superato. L'Irlanda del Nord è stata sconfitta seccamente. L'Italia è in finale ed è a una sola partita dai Mondiali che si terranno la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. La Nazionale, che ha mancato le ultime due qualificazioni venendo eliminata da Svezia e Macedonia del Nord, stavolta giocherà la partita decisiva fuori casa e lo farà contro la Bosnia, che ha battuto il Galles dopo i calci di rigore.

Sandro Tonali ha realizzato il gol che ha sbloccato la semifinale con l’Irlanda del Nord.
Sandro Tonali ha realizzato il gol che ha sbloccato la semifinale con l’Irlanda del Nord.

Quando e dove si gioca la finale Bosnia-Italia

Bisognerà tirare il fiato, riposarsi un po' e poi toccherà subito immergersi nella preparazione della finale del Percorso A che si giocherà fuori casa. Sarebbe stato così in ogni caso. Il sorteggio aveva stabilito, già lo scorso autunno, che la qualificazione l'Italia se la sarebbe dovuta andare a prendere in trasferta, e magari è una fortuna visto che contro la Svezia l'Italia venne eliminata a Milano, mentre la Macedonia del Nord si impose a Palermo.

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L'incontro si terrà martedì 31 marzo e prenderà il via molto probabilmente alle 20:45. Ma non è totalmente certo, perché la Uefa potrebbe anche optare per le ore 18. Sono quattro le finali che si terranno tra le squadre europee e non saranno disputate tutte allo stesso orario. Il terreno di gioco sarà quello dello Stadion Bilino Polje di Zenica, il catino che ospita le partite interne della Bosnia.

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