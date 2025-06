La triste fine di Calabria a 28 anni: da capitano del Milan a svincolato nel giro di sei mesi

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Davide Calabria ha ufficialmente terminato anche la sua avventura al Bologna. Una stagione difficile, complicata per il terzino destro bresciano il quale a soli 28 anni si ritrova già svincolato dopo una vita trascorsa in Serie A a partire dall'esordio nella stagione 2014/2015 contro l'Atalanta nell'ultima giornata di quel campionato. Da quel momento in poi nella sua vita c'è stato solo il Milan. Mai un prestito in Serie B o altre categorie minori ma solo la massima serie italiana. Ben 272 presenze per lui con tanto di 10 gol e 21 assist. Poi l'incidente di percorso con Sergio Conceicao. La discussione in campo davanti agli occhi di telecamere e tifosi e la cessione a gennaio.

Calabria di fatto arrivò al Bologna sei mesi prima della scadenza del suo contratto con i rossoneri, con un accordo trovato tra le due società per un indennizzo di 2 milioni di euro. Il giocatore viene calamitato a Bologna per sostituire Posch partito verso Bergamo e dare così manforte sulla fascia al duo composto Emil Holm e dal veterano “Lollo” De Silvestri. Nonostante il successo in Coppa Italia l'accordo per il suo rinnovo non è stato trovato e così oggi Calabria si ritrova svincolato dopo ben 10 anni di Serie A a soli 28 anni. Ma quale sarà ora il suo futuro?

La discussione in campo tra Calabria e Conceicao prima dell’addio al Milan.

Le vie del mercato sono infinite e di offerte sul piatto ce ne sono, in Serie A come all'estero, ma ora spetta al solo Calabria scegliere. Il giocatore è rimasto sicuramente spiazzato da come sia finita col Milan dato che le trattative per il rinnovo sono naufragate a novembre 2024 prima del definitivo addio a gennaio per le incomprensioni con Conceicao. Un percorso, quello di Calabria al Milan, piuttosto particolare per lui. Calabria era stato lanciato in Serie A dal settore giovanile per poi giocare quasi sempre da titolare nel Milan con il passare delle stagioni. Nonostante questo, nessuno CT dell'Italia ha mai creduto fortemente in lui.

Calabria dopo aver vinto la Coppa Italia col Bologna.

Il futuro di Calabria dopo essere stato svincolato dal Bologna

Ma il Milan ha sempre avuto enorme fiducia nei confronti di un giocatore sempre disponibile, attento e legato alla casacca rossonera. Da domani vivrà il suo primo giorno da svincolato nell'attesa che qualcuno possa dargli ancora una possibilità di rilanciarsi nel calcio italiano vista l'età giovane del terzino destro. Si è parlato di un minimo interesse della Fiorentina in cui ritroverebbe Stefano Pioli, ma anche della Turchia che sta diventando un campionato sempre più attrattivo per i giocatori. Ma sicuramente Calabria svincolato può essere un'occasione per tutti.