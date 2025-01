Conceiçao e Calabria sfiorano la rissa alla fine di Milan-Parma, devono separarli: cosa è successo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La vittoria i rimonta del Milan contro il Parma è stata incandescente ma nel finale in casa rossonera non c'è stato tempo per festeggiare: la squadra ha dovuto sedare sul nascere una brutta lite fra Sergio Conceiçao e Davide Calabria, arrivati quasi alle mani dopo il triplice fischio dell'arbitro. L'allenatore poi ha avuto da ridire anche contro Theo Hernandez, sostituito all'intervallo assieme a Rafa Leao.

Ma a fare clamore è stato soprattutto il diverbio avuto con il terzino italiano perché i due sono arrivati quasi alle mani ed è servito l'intervento di tutto il resto del gruppo per dividerli e portare via un Conceiçao visibilmente alterato.

Cosa è successo tra Conceiçao e Calabria

Le frizioni sono cominciare al 78′, quando Calabria è stato sostituito per far entrare Jovic e rinforzare la squadra nell'assalto finale che poi ha portato all'incredibile vittoria. Il terzino è uscito visibilmente infastidito e a bordocampo ha dato sfogo alla sua rabbia per una decisione che non ha condiviso: le proteste erano veementi e sono quasi sfociate in una rissa che soltanto l'intervento dei suoi compagni di squadra ha potuto evitare.

Alla fine della partita, mentre tutti festeggiavano, l'allenatore si è piombato in campo correndo verso il suo giocatore per apostrofarlo e avere un confronto con lui. I due sono finiti faccia a faccia e per poco il portoghese non ha messo le mani addosso al suo giocatore: gli animi si sono scaldati in fretta ma per fortuna Fofana e i collaboratori di Conceiçao sono riusciti a trattenerlo e ad allontanarlo, mentre Calabria veniva portato via arrabbiato e ancora in piena protesta.

Alla fine della partita il giocatore ha voluto spiegare cosa è successo in campo a DAZN, specificando che la situazione è rientrata una volta rientrati negli spogliatoi: "Abbiamo poi sistemato le cose, tutto finito. Mi viene da ridere adesso a vedere le immagini. Chiedo anche scusa perché non era una cosa bella. Abbiamo dato una scossa".

La discussione con Theo Hernandez

Una scena simile poi si è ripetuta anche con Theo Hernandez, sempre alla fine della partita quando tutti erano ancora in mezzo al campo. Questa volta però non c'è stato nessun accenno di rissa perché l'allenatore e il giocatore hanno parlato in modo molto concitato stando abbracciati, con le mani a coprire le loro bocche per non far trapelare nulla sul discorso che sembrava comunque molto acceso.

La spiegazione di Conceiçao

Anche Conceiçao ha voluto mettere una pietra sopra alla vicenda fornendo la sua spiegazione dei fatti a DAZN. Proprio come detto da Calabria, anche per l'allenatore tutto è rientrato: "Si vive con passione questo sporto, sono cose che per me vanno bene, era una situazione della partita. È come i figli, quando andiamo al ristorante se c'è un comportamento non corretto, dobbiamo dire qualcosa. Io sono così, diretto e frontale, abbiamo detto una parola di troppo, ma non è un problema, anzi."