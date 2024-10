Sinner-Alcaraz, la diretta live della finale degli US Open: 1° set, lo spagnolo ha un break di vantaggio

Leggermente favorito dai bookies, Carlos Alacara su Jannik Sinner per la finale nell'ATP 500 di Pechino. Sinner è rimasto in campo quasi per due ore per battere in semifinale il cinese Bu, e questo potrebbe pesare con Alcaraz che ha superato Medvedev mostrando grandi condizioni di forma. Così, in lavagna degli scommettitori, il n.12 del ranking parte leggermente dietro allo spagnolo (n.2) anche se nell'unico confronto di finale (sulla terra rossa a Umago 2022) vinse l'altoatesino.