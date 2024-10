Quanto guadagna Sinner se vince l’ATP Pechino: montepremi e ranking aggiornato

video suggerito

Jannik Sinner a Pechino disputerà la settima finale di questo 2024, che sul campo è magico. Sinner a Pechino torna in finale esattamente dopo un anno e sfiderà Carlos Alcaraz, il numero 2 del tabellone. Era la finale che tutti volevano, l'ennesimo confronti tra i tennisti che hanno già aperto un capitolo importante della storia di questo sport. In palio c'è un titolo ATP, di un torneo 500, tanti punti e anche una discreta cifra. Perché il montepremi dell'ATP 500 di Pechino è davvero elevato. Chi vincerà tra Sinner e Alcaraz porterà a casa oltre 620 mila euro.

Il montepremi dell’ATP Pechino 2024, quanto guadagna Sinner

Il montepremi complessivo del torneo ATP 500 di Pechino è di 3.720,615 dollari. Una cifra altissimo per un torneo di questo livello. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, le prime due teste di serie del torneo, giocheranno soprattutto per vincere il titolo di Pechino e per conquistare i 500 punti che spettano al vincitore. Chi lo farò conquisterà 695.795 dollari e cioè poco più di 627 mila euro. 373.340 dollari per chi perderà invece la finale

Il prize money del torneo di Pechino 2024: premi e punti ATP

Il vincitore della finale dell'ATP di Pechino conquisterà 500 punti. Chi perderà invece ne porterà a casa 330. La classifica di Sinner non cambierà, Alcaraz vincendo ridurrebbe il gap, che comunque resterebbe elevatissimo.

Ecco i guadagni turno per turno, dal primo fino alla finale:

Vincitore $ 695.750 (628,120 euro) – 500 punti

Finale $ 373.340 (337,050 euro) – 330 punti

Semifinale $ 199,495 (179, 790 euro) – 200 punti

Quarti di finale $ 101,925 (92,020 euro) – 100 punti

Ottavi di finale $ 54,405 (49,120 euro) – 50 punti

Primo turno $ 29,015 (26,190 euro) – 0 punti

Sinner numero 1 al mondo anche dopo l'ATP Pechino: la classifica aggiornata

Jannik Sinner manterrà anche in caso di sconfitta un ampio margine nella classifica mondiale su tutti i suoi inseguitori. Sinner nella classifica ATP ovviamente dovrà scartare i 500 punti del successo di Pechino del 2023, ne ha incamerati già 330 con la finale. Vincendo li riprenderà tutti. Alcaraz con la finale ha già scavalcato Zverev. Nulla cambierà invece per le posizioni dalla quarta in giù con Djokovic che guadagna qualcosa su Medvedev.

Ranking ATP, la TOP 10

1. Jannik Sinner – 11.180

2. Alexander Zverev – 6.875

3. Carlos Alcaraz – 6.690

4. Novak Djokovic – 5.560

5. Daniil Medvedev – 5.475

6. Andrey Rublev – 4.645

7. Taylor Fritz – 4.060

8. Hubert Hurkacz – 4.060

9. Casper Ruud – 4.010

10. Grigor Dimitrov – 3.920