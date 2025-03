video suggerito

Sinner resta numero 1 in classifica e nella Race, cosa serve a Zverev per superarlo nel ranking ATP Jannik Sinner a meno di un clamoroso exploit di Zverev da qui fino a maggio ha grandi possibilità di restare al numero uno del ranking. Alcaraz ormai fuori gioco.

A cura di Marco Beltrami

Fino a quando Jannik Sinner resterà numero uno al mondo? I risultati di Alcaraz e Zverev hanno favorito il tennista italiano che sarà fermo per la sospensione legata all'accordo con la WADA fino al 4 maggio, tornando in campo poi agli Internazionali di Roma. Se lo spagnolo ormai non potrà più superare Sinner nel ranking, c'è ancora un'occasione per Zverev sconfitto agli ottavi a Miami: dovrà realizzare un'impresa sportiva e vincere tre tornei di fila per diventare il primo giocatore in classifica. Intanto quello che sappiamo di Sinner è che arriverà al torneo italiano con 9730 punti, dopo aver perso quelli per la mancata partecipazione a Monte-Carlo e Madrid.

Sinner numero uno al mondo fino a maggio

Sinner ha già una certezza fino al suo ritorno in campo ad inizio maggio: Carlos Alcaraz non potrà superarlo nel ranking. Lo spagnolo protagonista di una prima parte di stagione deludente, anche vincendo Monte-Carlo, Barcellona e Madrid, salirebbe a 9020 punti in classifica, restando 710 lunghezze dietro il tennista italiano prima del torneo di Roma. Zverev invece ha bisogno quasi di un vero e proprio exploit per prendersi il primato, con Sinner che a meno di clamorosi colpi di scena potrebbe dunque arrivare agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio, ancora da numero uno del mondo.

Per adesso intanto Sinner si gode un altro risultato notevole. È ancora il primo nella Race, ovvero la classifica limitata al 2025, con un solo torneo disputato contro i 6 per esempio di Zverev. Un ottimo dato in funzione della qualificazione alle ATP Finals.

Cosa serve a Zverev per superare Sinner nella classifica ATP

Alexander Zverev durante l'assenza di Sinner non ha brillato, perdendo numerose chance per avvicinarsi in classifica a Jannik. Ora il numero due del mondo ha solo un modo per scavalcare il giocatore italiano nel ranking: deve vincere tutti i tornei a cui parteciperà da qui fino agli Internazionali di Roma. In pratica Zverev che adesso ha solo 250 punti da difendere, vincendo a Monte-Carlo, Madrid e Monaco di Baviera salirà a quota 9895. Un bottino che gli permetterebbe di superare Jannik Sinner che arriverà al torneo capitolino con 9730 punti. Difficile pensare che lo Zverev visto finora possa però fare il tris, dovrà salire e non poco di rendimento.

La classifica race per Torino, Sinner davanti a tutti

Curioso dunque come Jannik Sinner con la vittoria degli Australian Open, unico torneo disputato, abbia messo in cascina i punti necessari a mantenere il primato nella Race per Torino. Niente da fare dunque per Zverev, e per Alcaraz che è stato scavalcato da Jack Draper. Ecco la classifica nel dettaglio:

Jannik Sinner

Alexander Zverev Jack Draper Carlos Alcaraz Félix Auger-Aliassime Ben Shelton Alex de Minaur Novak Djoković