Il tavolo selezionatissimo di Sinner alla cena dei campioni a Wimbledon: chi erano i suoi invitati

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si è goduto ogni momento del suo eccezionale trionfo a Wimbledon, compresa la tradizionale Cena dei Campioni. Un'occasione per vivere qualche ora spensierata in compagnia delle persone a lui più care, in un ambiente esclusivo e selezionatissimo. Sinner, così come la vincitrice del torneo femminile Swiatek, aveva a disposizione un massimo di 11-12 posti al suo tavolo per la serata di gala. Chi c'era esattamente con lui per condividere questa esperienza unica?

Sinner alla cena dei campioni di Wimbledon, chi era al tavolo con lui

Come da copione, Jannik ha puntato su quello che è il suo vero e proprio cerchio magico, ovvero la famiglia e il team, insieme alle persone che curano i suoi interessi e di cui si fida. Proprio loro si sono ritrovati tutti vicini nella serata del Raffles Hotel di Londra per chiudere in bellezza un torneo che resterà memorabile. Presenti dunque innanzitutto papà Hanspeter e mamma Siglinde. Entrambi hanno visto il match sulle tribune del Centre Court, felici e orgogliosi per il successo del loro ragazzo. Spazzata via la delusione del Roland Garros, soprattutto per la signora Sinner presente a Parigi.

Lo zio e il fratello Mark al fianco di Sinner, come Cahill e Vagnozzi

Con loro altri due componenti della famiglia, lo zio e il fratello. Proprio a Mark, tornato poi a casa con la replica del trofeo, Sinner aveva dedicato parole simpatiche nella celebrazione del successo ricordando la sua passione per la Formula 1. Non potevano mancate anche i due coach Vagnozzi e Cahill complementari e sempre al fianco del loro atleta. Darren in particolare potrebbe anche restare per un altro anno: la scelta dipende da Sinner.

Leggi anche Sinner chiede come rivolgersi alla Principessa Kate dopo la vittoria di Wimbledon: non può sbagliare

Oltre ai volti noti, c'è anche chi lavora dietro le quinte per Sinner e lo ha accompagnato a Londra. In primis il suo mentore, amico e manager, Alex Vittur che guida l'agenzia che si occupa di curare gli interessi del campione. L'ex tennista è il punto di riferimento di Jannik in tutte le sue scelte professionali e non solo, e partecipa attivamente anche alla sua Fondazione.

Le persone che curano gli interessi di Sinner

Con lui presente anche Alex Meliss, che è il social media manager e Creative Lead di Jannik Sinner. I due sono molto legati, e non solo a livello professionale, visto che provengono anche dalla stessa terra. Non può mancare anche una figura sempre presente al seguito di Sinner, ovvero Fabienne Benoit, responsabile della comunicazione del campione con una lunghissima esperienza che lavora per la AVIMA Global Sports & Business Management di Vittur.