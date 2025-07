I tifosi aspettano Sinner in aeroporto dopo Wimbledon ma restano sorpresi: arriva solo il trofeo

All’aeroporto di Bolzano diversi tifosi si sono accalcati per aspettare Sinner, ma trovano solo suo fratello Mark con la coppa vinta. aWimbledon: il campione aveva altri piani.

Un centinaio di tifosi sono rimasti a bocca asciutta oggi all'aeroporto di Bolzano. Si aspettavano di vedere Jannik Sinner e il suo rientro trionfale da Wimbledon, con tanto di coppa e il suo solito sorriso imbarazzato, ma sono rimasti delusi quando all'orizzonte è comparso solo suo fratello Mark con una grande scatola verde che conteneva la coppa e il manager Alex Vittur con la sua famiglia. Il numero uno al mondo, fresco vincitore dei prestigioso torneo, ha deciso di risalire sul suo jet e di proseguire il viaggio senza fermarsi insieme alla sua famiglia e a parte del suo staff.

Tante persone, compresi diversi bambini, avevano avuto l'idea di accoglierlo in aeroporto oggi alle 16:20 per rendergli omaggio e magari strappare anche qualche selfie, ma non avevano fatto i conti con i programmi del campione che ha deciso di ritagliarsi qualche giorno di ferie prima del prossimo appuntamento.

Sinner non scende a Bolzano, c'è solo la coppa

Niente ingresso trionfale tra gli applausi, Sinner ha preferito saltare la tappa di casa per prendersi qualche giorno di riposo e ricaricare le batterie dopo lo straordinario trionfo di Wimbledon. Nessuno sapeva i suoi programmi, per questo diversi tifosi hanno pensato bene di attenderlo in aeroporto restando delusi dalla sua mancata presenza. A Bolzano c'era tutta la sfilata del suo staff e a un certo punto è comparso anche suo fratello che tra le mani reggeva una scatola verde contenente la replica del trofeo che spetta al vincitore, dato che nessuno può tenere la coppa originale dopo la premiazione.

Il numero uno del ranking è risalito sul jet atterrato a Bolzano per prendersi una pausa, probabilmente nella sua casa di Montecarlo lontano dai media e dalla confusione. I presenti all'aeroporto non sono stati accontentati e dopo l'atterraggio dei passeggeri sono stati allontanati dal luogo per permettere alla sicurezza di smontare le transenne.