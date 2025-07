Quando gioca Jannik Sinner, il prossimo torneo dopo Wimbledon: il programma fino agli US Open

Sinner dopo la vittoria a Wimbledon tornerà in campo a fine luglio. Jannik nel corso dell’estate giocherà i tornei 1000 di Toronto e Cincinnati, prima di difendere il titolo agli US Open.

Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon battendo in finale Carlos Alcaraz, il suo rivale abituale. Sinner resta numero 1 della classifica ATP, doppiando addirittura il terzo classificato del ranking. Sinner si fermerà per un paio di settimane e poi tornerà in campo per il torneo 1000 di Toronto, che prenderà il via lunedì 27 luglio e durerà dieci giorni.

Il prossimo torneo di Sinner dopo Wimbledon

Dopo Wimbledon, Jannik si prenderà qualche giorno di riposo poi si trasferirà in Canada dove giocherà il torneo di Toronto, il Canadian Open che per la prima volta si disputerà nel formato extralarge, si disputerà in undici giorni e non nei canonici sette. Dunque dal 27 luglio al 7 agosto. Presente naturalmente anche Carlos Alcaraz. Sinner ha dolci ricordi, perché a Toronto nel 2023 vinse il primo titolo 1000 della sua carriera.

Il programma di Jannik Sinner e i tornei sul cemento

Sinner, che in questa stagione a causa della sospensione di tre mesi, ha disputato appena cinque tornei, durante l'estate giocherà i due tornei 1000 sul cemento e poi scenderà in campo agli US Open. Prima Jannik sarà in campo all'Open del Canada, dove l'anno scorso perse nei quarti contro Rublev, sarà presente, poi, a Cincinnati, in programma dall'8 al 17 agosto. Nell'Ohio, l'italiano difende il titolo vinto lo scorso anno, quando batté Zverev in semifinale e Tiafoe in finale.

Leggi anche Quando gioca Sinner contro Martinez a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro

Successivamente volerà a New York dove giocherà prima il torneo di doppio misto degli US Open in tandem con Emma Navarro e poi sarà presente soprattutto agli US Open, quarta e ultima prova dello Slam 2025. A Flushing Meadows è stato campione un anno fa, quando trionfò sconfiggendo in finale Taylor Fritz.