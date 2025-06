video suggerito

Jannik Sinner giocherà il doppio misto allo US Open: la sua compagna è una miliardaria Lo US Open ha annunciato le 16 coppie iscritte al torneo di doppio misto che da quest’anno si svolgerà con un nuovo format e nella settimana precedente al torneo principale: ci sono anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e i campioni in carica Andrea Vavassori e Sara Errani. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è anche Jannik Sinner tra i 16 giocatori e le 16 giocatrici che alla data del 16 giugno, come comunicato dallo US Open, si sono iscritti alla competizione di doppio misto del terzo torneo del Grande Slam stagionale. Al momento dunque il campo di partecipazione è completo, visto che saranno proprio 16 le coppie che prenderanno parte alla gara, che da quest'anno cambia completamente volto e format, disputandosi su soli due giorni (martedì 19 e mercoledì 20 agosto) nella settimana precedente il torneo principale (quella in cui si svolgono le qualificazioni), e con regole particolari, tra cui set brevi a quattro giochi e niente vantaggi. Le iscrizioni sono comunque aperte fino al 28 luglio e dunque solo allora si saprà il lotto definitivo dei partecipanti.

Jannik Sinner farà coppia con Emma Navarro nel doppio misto dello US Open

Quello che è certo fin da ora è che Sinner ci sarà: il numero uno al mondo si è scelto una compagna non solo molto forte, la 24enne statunitense Emma Navarro, attuale numero 9 del ranking WTA, ma anche molto ricca, anzi straricca di famiglia. Emma è figlia di Ben Navarro, fondatore e CEO di Sherman Financial Group, che possiede Credit One Bank. Secondo Forbes, il patrimonio netto di Ben Navarro è stimato in 1,5 miliardi di dollari, ma altre fonti riportano cifre più elevate, come quasi 3 miliardi.

Emma Navarro in azione questa settimana sull'erba di Berlino

Ovviamente la ricchezza della Navarro non ha nulla a che fare col suo fare coppia (tennistica) con Sinner, che sa di poter contare su una compagna molto forte, con cui avrà chance di vittoria, anche se il roster di questo doppio misto dello US Open è assolutamente stellare. Il piano degli organizzatori newyorkesi quando hanno varato la riforma del misto era esattamente questo: spostandolo prima del torneo principale e stanziando un montepremi altissimo (chi vince si porterà a casa un milione di dollari), speravano di trasformare una gara con soli specialisti di non grande nome (tranne rari casi) in una passerella di campionissimi.

Leggi anche La bufala di Sinner che giocherà Halle per "scappare" da Alcaraz dopo il Roland Garros

14 delle 16 coppie iscritte ad ora al doppio misto dello US Open

Il campo di partecipazione stellare del doppio misto allo US Open 2025: c'è anche Kyrgios

E così è stato, se si pensa che finora si sono iscritti 9 dei primi 10 tennisti al mondo e 9 delle prime 10 giocatrici. Oltre al duo Sinner-Navarro, ci sono altre coppie davvero intriganti, come quella composta dagli altri azzurri Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, e ancora i fidanzati Tsitsipas e Badosa, Alcaraz e Raducanu che in passato sono stati chiacchierati per una reciproca simpatia, Kyrgios e Osaka (gli organizzatori farebbero carte false per sorteggiare Kyrgios con Sinner…). Tra le 16 coppie iscritte ad ora ci sono anche i campioni in carica Andrea Vavassori e Sara Errani, che al momento della comunicazione del nuovo format avevano polemizzato non poco.

Andrea Vavassori e Sara Errani hanno vinto anche il Roland Garros nel doppio misto

I due azzurri dovrebbero esserci comunque, in virtù della wild card che molto probabilmente gli concederanno gli organizzatori anche qualora arrivino altre iscrizioni entro il 28 luglio. Scaduto il termine, le prime 8 coppie con la migliore classifica combinata di singolare in quel momento saranno ufficialmente ammesse al tabellone tramite accettazione diretta. Le restanti 8 coppie saranno determinate tramite wild card e annunciate in una data successiva. Queste le 16 coppie attualmente iscritte, elencate in base alla classifica combinata di singolare:

Emma Navarro e Jannik Sinner

Zheng Qinwen e Jack Draper

Jessica Pegula e Tommy Paul

Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

Madison Keys e Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka e Grigor Dimitrov

Iga Swiatek e Casper Ruud

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz

Belinda Bencic e Alexander Zverev

Olga Danilovic e Novak Djokovic

Taylor Townsend e Ben Shelton

Sara Errani e Andrea Vavassori

Naomi Osaka e Nick Kyrgios