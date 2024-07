video suggerito

La tennista di 23 anni che ha vinto solo un torneo ma è più ricca di Federer e Nadal messi insieme Emma Navarro è attualmente la tennista più ricca del mondo: pur avendo vinto in carriera un solo torneo, ha un patrimonio netto superiore a quelli di Federer, Nadal e Djokovic messi insieme.

A cura di Michele Mazzeo

Emma Navarro non ha ancora lasciato il segno nel mondo del tennis (in questi giorni sta giocando il torneo di Wimbledon dove per la prima volta ha superato il primo turno) e attualmente si trova al 17° posto del ranking WTA, ma se si parla invece di patrimonio netto stacca per distacco non solo tutte le principali protagoniste del tennis femminile ma anche le grandi e ricchissime star mondiali del tennis maschile facendo impallidire l'attuale numero uno del mondo ATP Jannik Sinner.

La 23enne statunitense, nonostante abbia una discreta classifica, finora non è riuscita a portare a casa nessun trofeo importante né a vincere nessuno dei maxi premi milionari messi in palio ogni anno nei tornei di maggior prestigio nel tour ATP/WTA né nessun risultato di rilievo in uno Slam: ad oggi nel circuito ha vinto un solo torneo, il WTA 250 di Horbart, conquistato all'inizio del 2024 e finora in tutta la sua carriera da tennista ha accumulato premi complessivi per circa un milione di euro. Nonostante ciò però è la più ricca tennista del mondo, addirittura più ricca di coloro che hanno fatto la storia del tennis negli ultimi vent'anni messi insieme.

Sommati tra loro infatti i patrimoni netti di Roger Federer (550 milioni di dollari, 512 milioni di euro), Rafael Nadal (220 milioni di dollari, 205 milioni di euro) e Novak Djokovic (240 milioni di dollari, 223 milioni di euro) difatti non sfiorano nemmeno minimamente il patrimonio netto di Emma Navarro e della sua famiglia che si attesta oggi intorno a 1,5 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro). Già perché la tennista nata a New York il 18 maggio del 2001 è figlia di uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti d'America, vale a dire il magnate degli investimenti finanziari Benjamin Navarro proprietario, tra le altre cose, anche di Sherman Financial Group leader quasi incontrastato nel settore delle carte di credito e del recupero crediti.

E il ricco papà ha anche mostrato interesse per la passione della figlia, investendo pesantemente nel mondo del tennis, prima acquistando tramite la sua società Beemok Sports nel 2018 la Charleston Tennis LLC che ospita il più longevo torneo di tennis riservato alle donne, il Charleston Open e poi, nel 2022, sborsando una cifra vicina ai 300 milioni di dollari (280 milioni di euro) per aggiudicarsi il Western and Southern Open, uno dei più importanti tornei di tennis a livello mondiale sia per il circuito maschile che per quello femminile che disputa ogni anno a Cincinnati.

Il padre inoltre non è l'unico personaggio famoso imparentato con la più ricca tennista del mondo, Emma Navarro. Anche il nonno Fred Navarro, scomparso nel 2021, era molto conosciuto negli Stati Uniti per essere stato prima giocatore e poi noto allenatore di football americano, nonché il protagonista del famoso dipinto di Norman Rockwell, "The Recruit".