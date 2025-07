L’albo d’oro di Wimbledon: chi è il tennista che ha vinto più volte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa è la 138ª edizione del torneo di Wimbledon, che si è disputato per la prima volta nel 1877. È il torneo più antico del mondo. Roger Federer è riuscito a vincerlo addirittura otto volte, è suo il record di successi ai Championships in campo maschile, mentre Martina Navratilova con nove detiene il primato in campo femminile. Carlos Alcaraz ha vinto le ultime due edizioni, Jannik Sinner cerca di vincere per la prima volta a Wimbledon e proverà a regalare all'Italia il primo titolo in assoluto.

I tennisti con più vittorie a Wimbledon

Roger Federer ha segnato una lunga epoca del tennis ed ha stabilito il record di vittorie a Wimbledon. Lo svizzero ha vinto questo torneo otto volte, la prima nel 2003 quando batté in finale Philippoussis, l'ultima nel 2017. In mezzo anche quattro finali perse. Sono sette invece le vittorie di Pete Sampras, che le conquistò tra il 1993 e il 2000, praticamente mancò solo nel 1996. Sette successi pure per Novak Djokovic, campione l'ultima volta nel 2022, quando sconfisse Nick Kyrgios.

Sette vittorie pure per William Renshaw, che si impose nel ‘800, l'ultimo titolo è datato 1889. Cinque successi per Laurence Doherty, ultimo trionfo nel 1906, e per il mito Bjorn Borg. Quattro i trionfi per Rod Laver. Carlos Alcaraz ha vinto le ultime due edizioni, ed ha già eguagliato il numero di titoli a Wimbledon di Nadal e di Stefan Edberg.

Leggi anche Perché la finale tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon rischia di essere interrotta sul più bello

L'albo d'oro di Wimbledon