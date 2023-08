Sinner vince il torneo di Toronto: Jannik è formidabile, spazzato via in finale de Minaur Jannik trionfa a Toronto. Sinner batte 6-4 6-1 de Minaur e vince il primo titolo 1000 della sua carriera. Sinner è il secondo italiano che vince un torneo 1000.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner trionfa a Toronto e a quasi ventidue anni conquista il primo titolo 1000 della sua carriera. Sinner ha battuto in due set in finale l'australiano de Minaur, con il punteggio di 6-4 6-1.

Il primo set non è spettacolare in modo estremo, ma diverse perle di Jannik si vedono. La posta in palio è grossa. Entrambi sono a caccia del primo titolo 1000 della carriera. Sinner parte bene, fa subito il break, ma de Minaur, tenace come pochi, lo riprende, da 2-0 a 2-2. Poi però c'è un altro break di Jannik che si porta sul 4-2, ma il ‘diavoletto' australiano si rimette in parità, annullando diverse palle game. Jannik però è più in palla, è più forte e nel decimo game conquista un altro break, questo gli vale il primo set che chiude con il punteggio di 6-4 in 53 minuti.

Il secondo set non è stato una formalità, ma quasi. L'australiano ci prova nel primo gioco, ma i tentativi sono respinti e così Sinner usando tutte le armi del suo repertorio fa il break, si porta sul 3-1 e poi sul 4-1. Si capisce in quel momento che la finale è chiusa. Ma vanno vinti gli ultimi due giochi, cosa che puntualmente accade. Sinner vince 6-4 6-1 con de Minaur in poco più di un'ora e mezza e conquista così il titolo di Toronto, è il primo torneo 1000 della sua carriera.

Queste le sue prime parole a caldo dopo il trionfo in Canada: "Questo è un grande risultato che condivido con le persone che mi sono vicine tutti i giorni. È un bel momento da condividere con loro, stiamo lavorando duro. Questi risultati ci fanno sentire più forte e ci fanno venire la fame di lavorare ancor di più. Ho sentito la pressione, non mento, ma credo di averla gestita bene, trattando tutti con il giusto rispetto in campo".

Sinner così vince il primo titolo 1000 della sua carriera, è solo il secondo italiano a riuscirci (dopo Fognini), e riesce a conquistarlo alla terza finale – dopo quelle perse a Miami. Ottavo titolo ATP per Jannik, secondo del 2023 dopo Montpellier, ma questo di Toronto ha un peso specifico enorme, sia per il prestigio che per la classifica mondiale che ora apre enormi prospettive.

Nella Race, la classifica che somma i risultati dell'anno solare e che alla fine si allinea a quella canonica, Sinner è numero 4! Con un margine importante sugli inseguitori. Davanti a lui ‘solo' Alcaraz, Djokovic e Medvedev. Ora festeggerà con tutti i crismi Sinner, che già domani volerà a Cincinnati per disputare un altro 1000 sul cemento, in tutti quelli finora disputati è arrivato in finale.